تعرّف على أسرار رشاقة النجوم الكبار في السن

تهتمّ النجمات العربيات بالظهور بحلة براقة ورشيقة، إلا أن خلف أناقة وإطلالات النجمات، فريق كبير يقدم لهن البرامج والأساليب المفيدة ليظهرن في الحلة الأبهى.

وهذه العملية ليست سهلة، خصوصًا مع تقدم النجمات في السن. في الآتي، لمحة عن سر رشاقة بعض النجمات العربيات:

ليلي علوي

تعتبر ليلى علوي من النجمات اللاتي يحافظن علي رشاقتهن، وهي فاجأت الجميع في إطلالتها الأخيرة بـ"مهرجان القاهرة السينمائي"، لناحية إنقاص وزنها بشكل كبير، من جراء اتباع رجيم غذائي يقوم على الخضراوات والفواكه، وذلك لأربعة شهور، وأيضًا ممارسة الرياضة بصورة يومية. علمًا بأنها وعلى الرغم من نجوميتها، وانشغالها بأعمال كثيرة، تعرف كيفية الحفاظ على مظهرها اليومي. وهي تطل على الجمهور في كل مرة، بصورة جديدة تحدث ضجة حولها .

سميرة سعيد

ظهرت النجمة سميرة سعيد في ألبومها الأخير "عايزة أعيش"، بصورة لم يتوقعها الجمهور، إذ بدت كأنها في العشرينيات من العمر، وعلى هيئة سمكة تخرج من البحر، الأمر الذي جعل الجمهور يطلق عليها لقب "السمكة"على مواقع التواصل الاجتماعي. إشارة إلى أن سميرة تقوم بالسباحة بشكل يومي، ولديها "جيم" في منزلها، ولكنها ترفض اتباع أي رجيم غذائي محدد.

يسرا

تحرص النجمة يسرا على النوم باكرًا، والاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح، وممارسة رياضة المشي، الأمر الذي يجعلها متألقة حتى اليوم، كما أنها تحب الاسترخاء، سواء على البحر أو في البيت أو النوادي الصحية، لفوائد الاسترخاء في نضارة البشرة.

إلهام شاهين

إلهام شاهين

تحرص النجمة إلهام شاهين على ممارسة الرياضة، والابتعاد عن كل المأكولات الدسمة.

لطيفة

أما المطربة التونسية لطيفة، فهي تسافر بصورة دائمة، وتقوم بالاسترخاء في أوروبا. وتصرح في هذا الإطار أن "رشاقتها نابعة من الابتعاد عن الانفعال والنوم باكرًا، واتباع رجيم غذائي يقوي أجهزة الجسم، مع ارتياد الجيم ليومين، أسبوعيًّا".

نجوى كرم

أسرار رشاقة المطربة اللبنانية نجوى كرم ترجع إلى ارتياد الجيم والنوم باكرًا وممارسة رياضة الجري.

أحلام

تفضّل المطربة أحلام في أمر رشاقتها، اتباع نظام رجيم قاس، قبل طرح أي ألبوم غنائي. وهي تحبّ الاطلاع على برامج رشاقة كل نجمات أوروبا، لكي تختار طريقة الظهور، شريطة أن تحتفظ بالشكل الخليجي.

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