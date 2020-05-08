تعرّف على أصول التمر وأهم فوائده الصحية

يُعرف التمر باسم طائر الفنيق حسب اللغة اللاتينية القديمة، وهو من أسرة النخيل والفواكه حلوة المذاق، لم تُعرف نشأته الأولى أو أين كانت لزراعته منذ زمن طويل، لكن من الممكن أن تكون بداياته في أراضي العراق.

يزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، ويتراوح طول شجرة النخيل بين 70-75 قدم أي 21-23 متر.

أهمية ثمار التمر والعناصر الغذائية التي تحتويها

التمور غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف وتحتوي على الكالسيوم والكبريت والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس والماغنسيوم وكلها مفيدة للصحة.

وينصح خبراء الصحة بتناول التمر يومياً بشكل ضروري لاتباع نظام غذائي متوازن وصحي، والتمور واحدة من أفضل المكونات لتنمية العضلات ويستهلكها الناس في عدة طرق.

مثل خلط عجينة التمر مع الحليب أو اللبن، أو مع الخبز أو الزبدة لجعلها أكثر لذة، وهو مفيد للكبار والأطفال، وخصوصاً بعد التعافي من إصابة أو مرض (فترة النقاهة).

هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في التمر، حيث يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات كثيرة تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية على أتم وجه، وهذه العناصر هي:

العناصر الغذائية والسعرات الحرارية في 100غم من التمر

الحريرات: 277 حريرة

الكربوهيدرات: 75 غرام

الدسم: 0.2 غرام

اليروتين: 1.8 غرام

فيتامين A

149 وحدة دولية

فيتامين K

2.7 ميكروغرام

فيتامين B6

0.2 ميلليغرام

الكالسيوم: 64 ميلليغرام

الحديد: 0.9 ميلليغرام

المغنيزيوم: 54 ميلليغرام

الفوسفور: 62 ميليغرام

البوتاسيوم: 696 ميلليغرام

الصوديوم: 1 ميلليغرام

الزنك: 0.4 ميلليغرام

النحاس: 0.4 ميلليغرام

المنغنيز: 0.3 ميلليغرام

الماء: 21.3 غرام

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