تعرّفي على أهم النصائح الغذائية للحامل!

من منا لا يحب الذهاب إلى المطاعم لتناول وجبة برفقة الأصدقاء لكن يجب التزام الحذر من أجل عدم زيادة الوزن خاصة للمرأة الحامل، فتعد التغذية خلال الـ 3 شهور الأولى من الحمل مفتاحاً لصحتها وصحة جنينها، ومثلما يوجد أطعمة ينصح بتناولها للحامل يوجد كذلك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب أن تبتعد عنها تماماً وبالأخص في المطاعم تجنباً لزيادة الوزن.

بعض النصائح لتغذية الحامل:

1. الزبدة تحتوي على دهون مشبعة وتزيد الوزن: تعتبر الزبدة أسرع وسيلة لمنح الطعام مذاقاً رائعاً وجيداً، فمعظم المطاعم تستخدم كميات هائلة من الزبدة دون أن تعير أي اهتمام لمستهلكي وجباتها ودون أدنى اهتمام بأن الزبدة تحتوي على دهون مشبعة وتزيد بالتالي من الوزن. لذا عند الذهاب إلى مثل هذه المطاعم يجب التأكد من خلو الأطعمة المقدمة من الزبدة ومشتقاتها.

2. الكريمة أو القشدة لذيذة لكن يجب تجنبها لمساهمتها في زيادة الوزن: الكريمة أو القشدة تستعمل في المطاعم بنفس طريقة الزبدة، فهي العنصر المهم الذي يدخل في إعداد الكثير من الشوربات والصلصات. والقشدة تحتوي على مواد دهنية كثيرة وبذلك يجب تجنب تناولها من أجل عدم اكتساب مزيد من الوزن.

3. المقالي تؤدي إلى زيادة الوزن: من اجل منح الطعام مذاقاً، فإن بعض المطاعم تلجأ إلى استعمال كثيراً من الزيوت، مثل زيت الزيتون وزيت الجوز. فمعظم الزيوت النباتية غير مضرة بصحة الإنسان عند استهلاكها المعتدل، لكنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة قد تساهم في زيادة الوزن وخصوصاً بالنسبة للأغذية المقلية مثل البطاطس التي تمتص كثيراً من الزيت عند قليها وبالتالي الزيادة في استهلاك الزيوت. وتلك المواد الدهنية المشبعة تعطي سعرات حراريَة كثيرة فتسبب زيادة وزن الحامل وتراكم الدهون لديها، ما يصعب عندها إنقاص الوزن بعد الولادة.

4. تجنب الموالح: يستعمل الملح من أجل إعطاء الطعام مذاقاً مقبولاً وجيداً. لكن الإكثار منه قد يؤدي إلى مشاكل في جسم الإنسان من بينها ارتفاع الضغط الدموي وزيادة الوزن. لذا ينصح عند الذهاب إلى المطاعم الالتزام والتأكد من أن الأغذية المعروضة لا تحتوي على كميات كبيرة من مادة الصوديوم.

5. الشحوم الحيوانية والدهنيات: الدهنيات الحيوانية لذيذة لكن احذري فهي غنية بالكوليسترول الضار وغنية أيضا بالدهون المشبعة وبالتالي فهي بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة الوزن بشكل كبير فإنها تشكل خطراً على صحة القلب والأوعية الدموية.

6. الأغذية التي تحتوي على ألوان صناعية وكميات كبيرة من الفريكتوز: الملونات الغذائية تضاف إلى العصائر والصلصات، لكنها تحتوي على كميات كثيرة من مادة "الفريكتوز أو سكر الذرة" وهي مادة تساهم في زيادة الوزن. لذا يجب تجنب الإكثار من هذه الملونات الغذائية كما يجب الإقلال من السكريات والحلويات المصنعة لاحتوائها على كثير من السعرات الحرارية واستبدالها بالعسل كمحل للمشروبات بالسكر.

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