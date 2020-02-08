تعرّف على أهم فوائد زيت السمسم

فوائد زيت السمسم للمفاصل رائعة بالفعل. إذ يعدُّ زيت السمسم من المواد الطبيعية الفعّالة، التي تساعد على تقوية وعلاج آلام المفاصل والركبة، وذلك لقيمته الغذائية العالية واحتوائه على مضادات الأكسدة؛ فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعل من زيت السمسم علاجًا فاعلًا لهشاشة العظام وآلام المفاصل.

فوائد زيت السمسم للمفاصل

زيت السمسم يحدُّ من التهاب المفاصل

يساعد زيت السمسم على الحدّ من آلام والتهابات المفاصل من خلال تقليص التشنجات التي تصيب العضلات وأربطة المفاصل، ويعمل على علاج الإصابة بخشونة الركبة. كما يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمّة تعمل على الوقاية من عدد كبير من الأمراض.

طريقة استخدام زيت السمسم لعلاج المفاصل

دلكي مكان الألم بزيت السمسم الدافىء

- قومي بتسخين كمية من زيت السمسم وعندما تصبح درجة حرارته دافئة، ضعي قليلًا منه على يديكِ وطبّقيه مباشرة على الجلد لتدليك العضلات والمفاصل.

- واصلي التدليك في حركات دائرية مع الضغط برفق على المفاصل والركبة.

- كرري تلك العملية بشكل دوري للتخفيف من آلام وتورم الركبة والتهابات المفاصل.

جرّبي هذه الطريقة وسوف تلاحظين النتائج الجيدة خلال أيام على الاستعمال.

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