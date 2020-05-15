تعرّف على فوائد الفجل الأحمر.. أهمها تقوية الجهاز المناعي

هل فكرت يوماً بما قد يحمله الفجل الأحمر من فوائد صحية على الجسم؟ تابعي المعلومات التي قدمتها اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، حول فوائد الفجل الأحمر في السطور الآتية:

الفجل الأحمر يحمي الجهاز التنفسي من الأمراض.

إن تناول الفجل الأحمر يساعد بشكل كبير على حماية الجسم من الضرر الذي قد يصيب الجهاز التنفسي، لذا فتناولك له يخفّض فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي.

فوائد الفجل الأحمر في محاربة الإمساك.

بفضل احتوائه على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية، فإنَّ الفجل الأحمر يعتبر من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة الإمساك المنتشرة والمتفشية على نطاق واسع.

فوائد الفجل الأحمر في محاربة الأمراض السرطانية:

يعتبر الفجل من أفضل أنواع الخضراوات التي تساهم بشكل كبير في تخفيض فرص الإصابة بالأمراض السرطانية. لذا، عليك تناول الفجل الأحمر بكثرة وإضافته إلى أطباق السلطة المختلفة.

فوائد الفجل الأحمر في التقليل من فرص الإصابة بهشاشة العظام

يساعد تناول الفجل على تقوية العظام، فهو يساهم بشكل كبير في تخفيض فرص الإصابة بهشاشة العظام، بفضل احتوائه على معدن الكالسيوم.

فوائد الفجل الأحمر في تقوية جهاز المناعة

يحتوي الفجل على مضادات الأكسدة بنسب عالية، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وبالتالي الحدّ من التعرّض لمشاكل صحية جمّة. فنحن بحاجة إلى هذا العنصر الغذائي في زمن الكورونا.

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