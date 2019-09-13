تعرّف على فوائد الكيوي للحامل والجنين

تحتار جميع السيدات الحوامل في أفضل أنواع الفاكهة لتناولها وخاصة في الشهر التاسع، لتسهيل عملية الطلق الطبيعي والابتعاد عن اللجوء للطلق الصناعي وولادة طفل بصحة جيدة، دون الأضرار بصحة الأم. أوضحت الدكتورة «هند محمد سلمي» استشاري النساء والتوليد فوائد تناول الكيوي للمرأة الحامل، وخاصة في الشهر التاسع.

فوائد الكيوي للحامل

الكيوي يساعد المرأة الحامل في المحافظة على صحتها وعلى صحة جنينها، بتناول الكيوي يومياً وخاصة في الشهر التاسع، لأنه يحتوي على فيتامينات، معادن، ألياف وبروتينات لازمة للجسم، ولكن دون الإكثار منه، حتى لا يسبب لها المشاكل، خاصة إذا كانت تعاني من سكر الحمل.

فوائد الكيوي للحامل والجنين

يحتوى الكيوي على عناصر غذائية مختلفة تقوّي المرأة في مرحلة الحمل وتمدها بالطاقة والحيوية، وتضمن ولادة جنين بصحة جيدة، كما أن تناول الكيوي في الحمل يمكن أن يسرع في عملية الطلق الطبيعي في الشهر التاسع ويغنيها عن الخضوع للطلق الصناعي.

الكيوي يقلل من فرص الإجهاض

يساعد على التخلص من الدهون والسمنة الزائدة للمرأة الحامل.

يقي من السرطان.

يمد الحامل وجنينها بالألياف المهمة في تسهيل الهضم، طرد الغازات المزعجة والمؤلمة وإراحة الجهاز الهضمي.

يساعد على تقوية المناعة لدى المرأة الحامل وتقليل فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كالسعال والبرد وغيرهما.

تقوية جهاز المناعة عند الحامل وجنينها، وبالتالي زيادة القدرة على مقاومة الأمراض المختلفة، وولادة طفلٍ قوي وسليمٍ.

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