تعرّف على فوائد عشبة المليسيا للنساء أهمها تخفيف تقلصات الحيض

عشبة المليسة واسمها العلميMelissa officinalis وباللغة الإنكليزية Lemon Balm، هي نبتة عشبية معمِّرة تنمو بشكل منخفض وقريب من سطح الأرض، وأوراقها دائرية تشبه شكل القلب، وتنبعث منها رائحة شبيهة برائحة الليمون عند سحقها، وتحتوي على أزهار صغيرة ذات لون أصفر وأبيض. وغالبًا ما يصار إلى حصاد الأوراق قبل نمو الأزهار لاستعمالها والحصول على خصائصها الطبية الرائعة.



أصول عشبة المليسة تعود إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا، حيث تمَّ استعمالها بشكل واسع من قبل الحضارات القديمة، كعلاج لمجموعة من الأمراض المختلفة.



اختصاصية التغذية عير أبو رجيلي، من عياددة Diet of the Town، تطلعكِ في السطور الآتية على فوائد عشبة المليسة للنساء خصوصًا:



استنادًا إلى أبحاث علمية متنوعة، تبيّن أنَّ عشبة المليسة تساعد في محاربة القلق والتوتر، وتخفّض التأثيرات المزاجية السلبية.





فوائد عشبة المليسة في علاج عسر الهضم



يساعد شاي المليسة عند تناوله على تحسين عملية الهضم، كما ولديه القدرة الإيجابية على محاربة الشعور بالغثيان.



فوائد عشبة المليسة في تقليل تشنجات الحيض



تلعب المليسة دورًا إيجابيًّا لا يقتصر على تقليل التوتر وتهدئة المزاج فقط، بل يفوق ذلك ليكون مهدئًا أيضًا لأعراض ما قبل الدورة الشهرية. لذلك يُنصح بتناول شاي المليسة خصوصًا إن كنتِ تعانين أوجاعًا مبرحة ما قبل وخلال فترة الحيض.





فوائد عشبة المليسة والإدراك الذهني

ذُكر في بعض الدراسات العلمية قدرة المليسة على رفع مستوى التركيز، ولكنّ الأمر يحتاج إلى المزيد من الأبحاث المعمّقة حول الموضوع، للتأكد من فاعلية المليسة على الإدراك الذهني.





فوائد عشبة المليسة في التخفيف من الصداع



إن كنتِ تعانين الصداع المرتبط بالتوتر، فإنَّ تناول كوب من شاي المليسة، بإمكانه تخفيض وطأة هذا الألم عليكِ. جرّبيه.





نصيحة اختصاصية: حاولي التنويع دائمًا في تناول مشروبات الأعشاب الساخنة في فصل الشتاء، للحصول على كمٍّ كبير من الفوائد الصحية. واعرفي أنَّ لعشبة المليسة بعض الآثار الجانبية إذا ما تمَّ تناول أكثر من غرامين في اليوم، وأبرزها: الألم عند التبول، والصداع، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والدوخة والقيء، وتهيّج الجلد.

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