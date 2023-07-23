تفاصيل إطلالة آريانا غراندي الأخيرة في نهائي ويمبلدون

يتابع معجبوا رياضة التنس سنويا مجريات بطولة ويمبلدون 2023 باهتمام، وهي واحدة من أشهر بطولات التنس في العالم. حيث تقام البطولة سنويا في مدينة لندن بالمملكة المتحدة على ملاعب العشب الطبيعي في مجمع ويمبلدون للتنس، وتستمر فعالياتها حتى نهاية يوليو.

وتمتاز اللعبة العريقة بتاريخ طويل وحافل بالإنجازات والأحداث المميزة. ويحرص الكثير من مشاهير العالم على متابعة وحضور المباريات وكان من أهم هؤلاء المشاهير الأميرة ديانا، والكثير من مشاهير الفن وعالم الموسيقى والتمثيل ومصممى الأزياء العالمين، وكان لافتا حضور المغنية الشابة آريانا غراندي للبطولة بعد اختفاء طويل عن الأنظار وكان إطلالاتها من المصمم الأميركي رالف لورين وإليكي تفاصيل هذه الإطلالة.

اللون الرمادي يخط أناقة الفنانة آريانا غراندي

بإطلالة من المصمم الأميريكي "رالف لورين" من مجموعة ما قبل خريف وشتاء 2023-2024 أطلت النجمة بإطلالة أنثوية وراقية ومناسبة للأجواء العامة للرياضات الإنجليزية التي تتطلب "دريس كود" (Dress Code) معين يتسم بالأناقة والفخامة بعيدا عن الإبتذال.

وكانت القطعة العلوية بـ"توب" صوفي وقطني باللون الرمادي الأنيق وبقصة الرقبة العالية وطول أكمام يصل إلى المرفق. أما التنورة فكانت بطول "ميدي" وبقصة "بول" (Ball Skirt) مع كسرات علوية وخيوط دقيقة باللون الرمادي أيضا وانسدلت إلى الأسفل بقصة "بليسيه" أنيقة.

التنسيق الذي اعتمدته واللوك الطبيعي يسيطر على الإطلالة

نسقت بداية معطف أنيق باللون البيج من علامة رالف لورين من مجموعة خريف وشتاء 2023 بقماش الـ"هيرينغبون تويد" الفاخر الذي يصلح للأجواء الماطرة كيوم إقامة البطولة، ونسقت "كاب" رمادي اللون أكمل من جمال الإطلالة.

أما بالنسبة للحذاء فقد كان بتصميم غاية في الأناقة والعصرية من علامة الأزياء الفرنسية "لويفي" من تصميم المدير الإبداعي "جوناثان أنديرسون" من مجموعة ربيع وصيف 2023 بكعب رمادي بنهاية دائرية انسيابية تزيد من راحة الحذاء، أما المقدمة فلم تكن كاملة الإستدارة بل بقصة أشبه بمقدمة مدببة.

وكانت النظارات الشمسية التي اختارتها من علامة "رالف لورين" أيضا بتصميم دائري أنيق وحواف مزينة بتفاصيل تشبه الجنزير الملفوف لتزيد من الجدية والاناقة الرصينة للإطلالة.