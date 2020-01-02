تفسير رؤيا المفتاح للعزباء في المنام

المفتاح في المنام رزق أو عون أو فتح باب العلم، وربما دلت المفاتيح على الأولاد، أو الجواسيس، أو الغلمان، أو الأزواج للزوجات.

وربما دلت المفاتيح أيضاً على إدراك ما يرجوه من غيب الله تعالى، ورؤية المفاتيح لذوي المناصب بلاد وللملوك فلاح، والمفتاح نصرة على العدو، لقوله تعالى: " نصر من الله وفتح قريب".

دلالات ورموز رؤية المفتاح للعزباء في المنام:

-يدل على الزواج والانتقال من حياة إلى حياة أخرى.

-قد يرمز إلى التعرف على رجل مناسب للزواج.

-المفتاح الحديد يدل على الرجل القوي والسند.

-المفتاح الذهب يدل على الزواج من رجل ثري.

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