تناولي هذه الأطعمة قبل الخضوع لعلاج الخصوبة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي لضعف الخصوبة والعقم لدى النساء، بما في ذلك السمنة المفرطة التي تم ربطها 30 %من حالات العقم.

ونظرا للتقدم الطبي المعاصر، تلجأ العديد من الاسر إلى أطفال الانابيب وعلاجات الخصوبة والتلقيح المجهري، وبينما يقوم الأطباء بعملهم يمكنك تحسين فرص نجاح هذه العلاجات باتباع نمط حياة صحي وبسيط مثل تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

وفيما يلي نسرد لكِ بعض النصائح البسيطة التي يمكنك اتباعها قبل الخضوع لأي نوع من علاجات الخصوبة:

النظام الغذائي

ابدئي في تناول الحليب كامل الدسم، والذي ثبتت علاقته بالإباضة الصحية وانخفاض معدل الإصابة بضعف المبيض، حيث يمكن أن يزيد الحليب قليل الدسم من اضطرابات التبويض.

اتبعي نظام غذائي غني بالبروتين، وحاول الحصول على البروتين من اللحوم والخضروات، وتجنبي البروتين الحيواني، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم.

يمكن لتناول فول الصويا زيادة خصوبة الإناث، في حين يجب على الرجال تجنب فول الصويا لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

احرصي على اشتمال وجبات الاسرة على الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة لأنها تعزز عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وعملية التبويض لدى المرأة.

ويجب على الرجال إضافة الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي، كما يجب على كل من الرجال والنساء تناول الفاصوليا والفول والحبوب الكاملة.

تجنب تناول الدهون غير المشبعة والاطعمة عالية المعالجة والزيوت المهدرجة، لأنها مرتبطة بارتفاع خطر العقم.

النشاط

يمكن أن تؤثر الطريقة التي تمارسين بها الرياضة أيضًا على نجاح التلقيح الاصطناعي، حيث يمكن أن تؤدي التدريبات البسيطة المعتدلة إلى زيادة الخصوبة، في حين يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى ضعف الخصوبة.

الصحة الفموية

صحة الفم حيوية للخصوبة، حيث يمكن أن يؤثر تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب دواعم الأسنان سلبًا على معدل نجاح التلقيح الاصطناعي.

الوزن الصحي

من حيث الخصوبة للرجال والنساء، يعتبر الوزن أحد أهم العوامل، حيث يرتبط كل من زيادة الوزن ونقص الوزن بانخفاض الخصوبة.

الكحول

يمكن أن يؤثر استهلاك الرجال أو النساء للكحول على الخصوبة، كما يمكن أن يؤثر على الحمل، وعمليات زرع الاجنة.

التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر سلباً على الخصوبة، ولذلك يمكنك الاستعانة باليوجا والوخز بالإبر وتمارين التنفس والتأمل وغيرها من الممارسات التي تخفض مستويات التوتر.

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