حسناء البوابة: 5 وصفات لصنع مكعبات ثلج صحية لبشرتك

ألا تريدين حلًا سريعًا وسهلاً لبشرة متوهجة وخالية من حب الشباب في يوم حار ومشمس؟

تعتبر مكعبات الثلج أكثر من مجرد مياه مُجمدة تُستخدم في مشروباتنا ، ويمكن استخدامها بعدة طرق أخرى ، ليس فقط لتجعلنا نشعر بالانتعاش من الداخل ولكن من الخارج أيضًا. من كان يعلم أن علبة الثلج الضئيلة يمكن أن تساعد في عمل حيل منعشة لبشرتك!

فوائد استخدام مكعبات الثلج على البشرة:

يعالج حروق الشمس.

يقلل من البثور المزعجة .

يشد بشرتك .

يعالج انتفاخ العيون .

يقلل من مسام الجلد .

يقلل إنتاج الزيت على الوجه .

يقلل من فرص الاحمرار .

يعالج حب الشباب والرؤوس السوداء .

يزيل الهالات السوداء.

إذا كان بإمكان الثلج وحده استعادة الكثير من مشاكل البشرة وعلاجها ، فإن هذه الوصفات الفعالة التي تصنعها بنفسك والتي تتضمن العديد من المكونات الطبيعية مثل ماء الأرز والقهوة ستضاعف الفعالية وتجلب لمعانًا إضافيًا لوجهك.

5 وصفات لصنع مكعبات ثلج صحية لبشرتك

1. ماء الأرز المجمد

ماء الأرز عنصر أساسي في منتجات العناية بالبشرة اليابانية. يحتوي على مضادات الأكسدة والنشا والبروتين الذي يساعد في التئام البشرة وإشراقها .

اصنعي مكعبات الثلج هذه عندما تتناول الأرز على الغداء. اشطف الأرز جيدًا لإزالة الشوائب ثم ضع الأرز وضاعف كمية الماء المصفى في وعاء واتركه مغطى لمدة 2-3 ساعات .

جمدي الماء المخمر واستخدمي الثلج على وجهك حتى يذوب. لا تمسح وجهك ، اترك الهواء يجف حتى تدوم التأثيرات لفترة أطول .

2. الخيار المجمد

يعد الخيار مهدئًا لبشرتك بشكل طبيعي ويحتوي على فيتامين ج وحمض الكافيين الذي يقلل من التهاب الجلد وكذلك يرطب البشرة تمامًا .

اهرسي الخيار ، ثم أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل ، واسكبي المزيج ببساطة في صينية الثلج واتركيها في الثلاجة .

افركي مكعبات الثلج برفق على وجهك ورقبتك ثم امسحي العصير بعد 15 دقيقة باستخدام الماء الفاتر .

3. مكعبات الصبار

غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على خصائص تبريد يمكن أن تساعد في تقليل البقع الداكنة وترطيب البشرة وترطيبها وعلاج حروق الشمس .

اسحقي 10-15 ورقة ريحان وكوب ماء في عجينة. ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطبيعي واخلطيه مع عجينة الريحان .

قومي بتجميد المزيج في قالب ثلج وعندما يصبح جاهزًا للاستخدام ، افركي الثلج برفق في حركة دائرية حتى يذوب .

4. الحليب المثلج

للحليب فوائد عديدة خاصة لبشرتك. يعمل بمثابة تونر ومرطب للبشرة ، ويخفي الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، ويعالج ندبات حب الشباب .

ما عليك سوى صب ¾ كوب حليب ونصف كوب ماء في صينية ثلج بعد مزجهما جيدًا معًا .

افركي مكعبات الحليب برفق وبشكل متساو على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 30 دقيقة. اغسله بالماء البارد .

5. مكعبات ثمر الورد والقرفة

القرفة تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة عن طريق نفاخ الجلد وتحتوي ثمر الورد على فيتامين C و E اللذين يساعدان في تقليل التهابات الجلد وتحفيز تفتيح البشرة .

اخلطي 1 عود قرفة مقطعة إلى قطع صغيرة مع ملعقتين كبيرتين من ثمر الورد في كوبين من الماء. اغلي الماء والمكونات حتى يتحول لونها إلى البني البرتقالي .

قومي بتجميد الماء ، بمجرد أن يبرد ، ثم ضعي مكعب الثلج عليه .

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