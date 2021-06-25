هل يساعد فيتامين E في علاج الحبوب.. الخبراء يجيبون!

إضافة إلى العديد من الفيتامينات والعناصر المغذية، يأتي فيتامين E من بين العناصر الشائع استخدامها للعناية بالبشرة والشعر أيضاً، إذ يعد بالكثير من الفوائد، ولكن ماذا عن فعاليته في علاج الحبوب؟

تربط الكثيرات بين فيتامين E وإمكانية علاج الحبوب وأثارها، فهل ذلك صحيحاً؟ نوضح لكِ الجواب فيما يلي وفقاً للخبراء:

1. ما هو فيتامين E؟

فيتامين E عبارة عن مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات أيضاً وذا تركيبة تعزز المناعة وتساعد في تجديد الخلايا، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة، على شكل كبسولات أو زيت كاستخدام موضعي أو من خلال تناول مصادره الطبيعية.

2. استخدامه موضعياً

فيما يتعلق بالاستخدام الموضعي للعناية بالبشرة ومشاكلها، يأتي فيتامين E على شكل زيت وسيروم وكريم، ولكنه عادة ما يكون مزوداً بمكونات أخرى فعالة ولا يُعتمد عليه وحده لحل مشكلة البشرة سواء كانت حبوب أو ندبات وبقع داكنة وغيره.

ويوضح الخبراء أنه على سبيل المثال، عادة ما يتم دمج فيتامين E مع فيتامين C أو A، كما أحياناً ما يتم إضافة حمض الفريوليك لعلاج حب الشباب أيضا، وكثيرا ما يتم إضافة زيت عطري مع فيتامين E.

3. مصادره الطبيعية

تشمل أبرز المصادر الطبيعية لفيتامين E كل من زيت العصفر وزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا بجانب بذور عباد الشمس والمكسرات والحبوب المدعمة والأفوكادو والطماطم واللحوم الحمراء وسمك السلمون.

كما يمكن الاستعانة بالمكملات الغذائية بجانب الأطعمة لتعزيز استهلاك الفيتامين، ولكن مع الحرص على استهلاكها تحت استشارة الطبيب، إذ تتطلب المكملات جرعات معينة.

4. محاذير انتبهي إليها

احذري من الإفراط في استهلاك مكملات فيتامين E لأن الجرعات الزائدة تسبب مشاكل بينها الإصابة بالنزيف، ونفس الأمر ينطبق على تطبيق الفيتامين موضعياً، إذ يرتبط الإفراط في تطبيقه بانسداد المسام وزيادة نشاط البشرة الدهنية وتفاقم الحبوب.

كما عليكِ اجراء اختبار حساسية قبل استخدامه موضعياً، من خلال وضع قطرات قليلة على جزء من الرقبة قبل 48 ساعة من استخدامه.

5. توقفي عن استخدامه في هذه الحالات

يتعين عليكِ التوقف عن استخدام فيتامين E لبشرتك إذا لاحظتِ عدم تغيير رغم الانتظام على استخدامه أو عند ملاحظة احمرار الجلد وتقشره وافراط دهون البشرة وظهور مزيداً من البثور أو الإصابة بأكزيما، وسارعي باستشارة طبيب.

6. بدائل فعالة

هناك مكونات أخرى تعمل كبدائل فعالة لعلاج الحبوب بدلاً من فيتامين E، بما في ذلك أحماض ألفا هيدروكسي والبنزويل بيروكسايد وجل أدابالين وكليندامايسين وحمض الساليسيليك والزنك، بالإضافة إلى زيت شجرة الشاي وفيتامين A.

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