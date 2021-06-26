تناولي هذه الاطعمة بانتظام لتعزيز ذاكرتك

الدماغ هو أهم عضو في الجسم، حيث يتحكم في جميع وظائف الجسم، ولذلك، من المهم للغاية الحفاظ على صحته ونشاطه لعيش حياة صحية، ويمكن للأطعمة التالية تحسين وظائف الدماغ وخاصة الذاكرة:

السمك

الأسماك الدهنية على رأس قائمة الأطعمة التي تعزز وظائف الدماغ لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن الحصول عليها بتركيزات عالية في السلمون والسلمون المرقط والسردين وسمك القد والرنجة والتونة المعلبة.

الكركم

يعتبر الكركم من المكونات الأساسية في العديد من الاكلات، ولكنه لا يؤثر على النكهة فقط بل يفيد الدماغ أيضا ويعزز الذاكرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يخفف الاكتئاب من خلال زيادة مستوى السيروتونين.

البروكلي

يحتوي هذا الخضار الداكن على العديد من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للغاية لوظائف المخ، كما أنه غني بفيتامين K والذي يساعد على تعزيز الذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية عالية من مسحوق الكاكاو الذي يساعد على تنشيط خلايا الدماغ، حيث يساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في التعلم وتخزين الذكريات، كما أنه معزز للمزاج والنشاط، كما تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة على حماية الدماغ من التدهور الخلوي وهو أمر مفيد للذاكرة.

المكسرات

إلى جانب تعزيز صحة القلب، ترتبط المكسرات أيضًا بصحة الدماغ وتقوية الذاكرة، فالمكسرات مثل الجوز مفيدة للغاية لوظائف الدماغ ويجب تناولها يوميًا.

البيض

للبيض فوائد عديدة، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن، والتي تساعد في تقوية وظائف الدماغ والذاكرة، مثل فيتامينات B6 و B12.

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