تنظيف الأسنان عند الطبيب بانتظام..الإيجابيات والسلبيات

تنظيف الأسنان هو إجراء يهدف إلى الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث يقوم أطباء الأسنان وأخصائيو صحة الأسنان بتنظيف الأسنان بشكل احترافي في عيادة الأسنان، وعادةً جنبًا إلى جنب مع فحص شامل للأسنان.

وفي الواقع، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بزيارة طبيب أسنان«بانتظام للتنظيف، وبالنسبة لبعض الناس، سيكون أفضل تردد كل 6 أشهر أو نحو ذلك، وإذا كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، فقد تحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان بشكل متكرر.

كم مرة يجب تنظيف الأسنان ؟

يوصي بعض أطباء الأسنان بزيارتك مرة كل 6 أشهر للتنظيف، حيث يسمح هذا لطبيبك بإلقاء نظرة على أسنانك وإعلامك بما إذا كان هناك أي شيء يجب معالجته، مثل التجويف أو التهاب اللثة.

ولا يبدو أن هناك الكثير من الأبحاث التي تقارن الأشخاص الذين يذهبون إلى طبيب الأسنان مرتين في السنة مع الأشخاص الذين يحصلون على تنظيف الأسنان بشكل أقل تكرارًا.

ولكن في السنوات الأخيرة، اعتبر بعض الخبراء معيار الستة أشهر تعسفيًا، حيث اقترحت إحدى الدراسات عام 2013 أن الأشخاص الذين يزورون مرتين سنويًا لا يحسنون بالضرورة نتائج أسنانهم بطريقة ذات دلالة إحصائية.

في حين وجدت تلك الدراسة نفسها أنه يجب تحديد تواتر زيارة العناية بالأسنان في المحادثة مع أخصائي طب الأسنان، بناءً على عوامل الخطر المحددة لأمراض اللثة وفقدان الأسنان.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة إذا كنت:

تعاني من مرض السكري

تدخن التبغ

لديك تاريخ عائلي من أمراض اللثة

وأثبتت الأبحاث وجود علاقة بين عدم المساواة في الدخل وصحة الفم، حيث يميل الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين على الأسنان أو القدرة على دفع تكاليف زيارات الأسنان المنتظمة إلى التعرض لمزيد من التجاويف وإصابات الأسنان المتكررة وزيادة معدلات الإصابة بأمراض اللثة.

ما هي سلبيات تنظيف الأسنان عند الطبيب بشكل متكرر ؟

لا يوجد بحث طويل الأمد لمعالجة مسألة كم هو أكثر من اللازم عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسنان، ولكن من المحتمل أن يؤدي إجراء العملية كثيرًا إلى جعل أسنانك أكثر حساسية أو قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مينا أسنانك.

ويمكن أن يصبح تنظيف الأسنان المتكرر مكلفًا أيضًا، لأنك ستبدأ على الأرجح في الدفع بالكامل من نفقتك الخاصة، فحتى التأمين على الأسنان الأكثر شمولاً لن يغطي على الأرجح أكثر من موعدين لتنظيف الأسنان سنويًا.

بشكل عام، يجب أن يكون طبيب أسنانك قادرًا على تقديم المشورة لك إذا كنت ستستفيد من تنظيف الأسنان الاحترافي أكثر من مرتين في السنة.

ماذا يحدث أثناء تنظيف الأسنان عند الطبيب؟

قد يختلف إجراء تنظيف الأسنان من طبيب لآخر، ولكن هناك خطوات أساسية لزيارة تنظيف الأسنان ، حيث تستغرق العملية برمتها عادة أقل من ساعة، وإذا كانت أسنانك حساسة، فيمكن تطبيق عامل تخدير خفيف على أسنانك ولثتك قبل البدء، وتشمل الخطوات:

التنظيف

خلال هذه الخطوة، تتم إزالة البلاك من أسنانك، حيث سيقوم طبيب الأسنان أو أخصائي صحة الأسنان بتنظيف أصعب المناطق التي يمكن الوصول إليها من فمك باستخدام أدوات خاصة للكشط، كما سيقوم أيضًا بتنظيف المساحات بين أسنانك باستخدام تقنية وأدوات خيط خاصة.

التلميع

بعد ذلك، تصبح أسنانك مصقولة، حيث يستخدم أخصائي طب الأسنان رأسًا دوارًا مع عجينة أسنان لإلقاء الضوء على أسنانك بشكل أفضل وتلميعهم.

علاج الفلورايد

لمنع التجاويف، قد يطبق طبيب الأسنان أو أخصائي صحة الأسنان علاجًا بالفلورايد على أسنانك، وقد يكون علاج الفلورايد هذا عجينة أو هلامًا، وفي نهاية التنظيف، قد يتحدث معك الطبيب عن نظافة الأسنان المناسبة ويوصيك بمنتجات للحفاظ على صحة أسنانك في المنزل.

إلى متى يمكنك أن تبقى بدون تنظيف الأسنان ؟

يجب أن ترى طبيب أسنانك مرة واحدة على الأقل سنويًا لإجراء الفحص السنوي، وبشكل عام، سيتم تضمين تنظيف أسنانك في هذه الزيارة، ولا ينصح بتخطي هذا الفحص السنوي وتجاهله.

أيضًا يمكنك ممارسة نظافة الأسنان بشكل جيد لحماية أسنانك من التجاويف وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة، وقد يعني هذا أنك لست مضطرًا لرؤية طبيب الأسنان في كثير من الأحيان لمجرد أنك بحاجة إلى زيارات أقل لمعالجة مشكلات الأسنان.

للمزيد من صحتك وجمالك:

ما هي مخاطر الحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟