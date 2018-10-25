5 طرق لتنظيف الكرشات

الكرشة هي جزء من أحشاء الحيوانات التي تعتبر صالحةً للأكل (google.com)

الكرشة هي جزء من أحشاء أو معدة الحيوانات التي تعتبر صالحةً للأكل، لكن في الغالب هي كرشة الخروف، ويحب البعض تناول الكرشات، ولكن المشكلة هي تنظيفها من الأوساخ العالقة بها، نقدم لكم في هذا المقال طريقة تنظيف الكرشات:

1- أولاً نحضّر الكرشة ونغسلها جيداً بالماء الجاري للتخلّص من الأتربة والأوساخ التي تكون عالقةً بها، ونكرّر الغسل عدة مرات حتّى تنزل المياه نظيفة تماماً.

2- ثم نضع الكرشة في كمية من الماء المغلي حتّى تتحلل الأوساخ المتبقّية، ونتركها بضع دقائق.

3- ثم نستخدم سكيناً ونكشط الطبقة الداخليّة للكرشة للتخلّص من الزوائد. نغسل الكرشة بعد كشطها مرّةً أخرى بالماء.

4- نحضر مزيجاً من الطحين، والملح، والخل، ونضعه في وعاء عميق ونضع الكرشة فيه وننقعها مدة ساعة للتخلص من الشوائب والروائح غير المرغوب بها، وندعكها بالمقادير جيّداً بين الحين والآخر.

5- وأخيراً نُخرج الكرشة من الخليط ونغسلها بالماء، ونضعها في قدر على النار مع ماء مغلي، وفصين من الثوم، ونتركها تغلي قليلاً للتخلص نهائياً من الرائحة.

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