14 طريقة لتنظيم ديكور المنزل.. تعرفي عليها

الشموع تضيف لمسة ساحرة على المكان.. لا تغفلي عنها (shutterstock.com)

يتعرض المنزل للكثير من الفوضى، ما يصيب السيدات بالملل والانزعاج الشديد، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق سهلة وفعالة في تنظيفه بسهولة ويسر، لذا إليكم طرق سهلة لتنظيم المنزل لوفقا لما ذكره موقع GOODHOUSEKEEPING.

1- ضعي الأوراق الخاصة بالبريد الإلكتروني أو وصفات الطعام بصناديق صغيرة، لتخزينها والتخلص من الفوضى.

2- فهرسي الأوراق الخاصة بوصفات الطعام داخل ظرف معلق بدواليب الطبخ.

3- ضعي الأطعمة الخاصة بك داخل علب التخزين، لتتمكني من استعماله بسهولة والتخلص من الفوضى.

4- نظمي أوعية الطعام الخاص بك حسب ألوانهم وضعيهم برف مكشوف.

5- ضعي الطعام داخل صناديق التخزين، من أجل الحصول على ثلاجة منظمة ومرتبة.

6- أتستغلي المنطقة الواقعة أسفل الحوض لتخزين المنظفات.

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7- ضعي أدوات التنظيف الشخصية كالفوط وفرشاة الأسنان في مكان واحد، حتى يسهل العثور عليها بسهولة.

8- ضعي المجوهرات والعطور الخاصة بك في مكان واحد، لتجنب الفوضى.

9- ضعي المفارش على أرفف بالخزانة مع استخدام فواصل الأرفف لمنع تكدسها.

10- نظمي ملابسك داخل صناديق بالأدراج الخاصة بك.

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11- رتبي كتبك حسب الطول واللون داخل المكتبة لتمكني من العثور عليهم بسهولة.

12- خزني الأحذية داخل صناديق لتسهيل الحصول عليها.

13- قومي بإعادة استخدام المجلات والجرائد القديمة في تجديد ديكور المنزل.

14- ضعي الأدوات المدرسية والألعاب الخاصة بأطفالك بصناديق.