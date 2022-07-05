تهنئة عيد الأضحى لعائلتي وأصدقائي لانتقاء أجمل التهاني والكلمات والرسائل، حيث تتحضر الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وهو ثاني أعياد المسلمين، والذي يصادف في الـ 10 من شهر ذي الحجة، وفي هذه المناسبة يتبادل المسلمون التهاني والزيارات العائلية وأيضاً الأضاحي.

تهنئة عيد الأضحى لعائلتي

كل عام وكل العائله الكريمة بألف خير وصحة وسلامة وسعادة بمناسبه عيد الأضحى المبارك.

كل عام وأنتم بألف خير أقاربي الأعزاء، وأهلي خاصة، وكل عائلتي بشكل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أخواني وخواتي، أبي وأمي، وجميع الأهل، أهنئكم جميعاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

عائلتي جميعهم رائعون كالأحجار الكريمه لانصنعهم في يوم عيد الأضحى نبحث عنهم لنهنئهم، وكل عام وأنتم بألف خير.

أخي الغالي " كتابة الاسم" أهنئك بـ عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير.

بنت أختي الغالية " كتابة الاسم" أهنئك بحلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعليكِ بالخير واليمن والبركات وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وكل عام وأنتم ومن تحب بألف ألف خير.

أمي الغالية... أمي الحبيبة... بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى إثر المحبة وخالص التحية أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك اعاده الله عليك باليمن والبركة.

أبي الغالي... أبي الحبيب... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أهنئك بمناسبة حلول عيد الأضحى كل عام وأنت بألف خير وربي يطيل بعمرك.

أختي الغالية " كتابة الاسم" أهنئك بحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتِ وأسرتك الغالية والكريمه بألف خير.

زوجي الغالي " كتابة الاسم" أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، دمُت لي أعياداً لا أفقدها ودامِت لكَم سعادة الكُون بأكملها، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

زوجتي الغالية، بأرق العبارات وأجمل الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحية، أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، اعاده الله علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية بالعزة و النصرة والتمكين وباليمن والبركات.

رسائل عيد الأضحى للأهل والأقارب

أهلي أصدقائي كل عام والخير يملأ قلوبكم وأسعد أيامكم، أضحى مبارك.

أضحى مبارك وكل عام وأنتم أهلي أصدقائي أحبائي بكل خير لأنكم الخير كله.

أنا عيدي بضحكة أهلي، وقرب أصدقائي، ووجودهم في حياتي، اللهم أحبائي في كل عام، وضحكتهم في كل عيد.

وبكل معانى التهاني والتبريكات، أهنئ أهلي وأصدقائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

أهلي وناسي الغاليين على قلبي، وأصدقائي الأقرب ألي، كل عام وأنتم بخير وبسعادة وهناء، بمناسبة حلول عيد الأضحى، مبارك عليكم العيد.

الأهل والأصدقاء الزميلات والزملاء بهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وراحة البال.

أهلي أصدقائي احبابي كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بألف خير وعسى الأعياد ما تفارق قلوبكم والسعادة ما ترحل عن صدوركم.

كلمات تهنئة عيد الأضحى للأهل

أيها الأهل جميعًا، لكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، كل عام وأنتم جميعًا بألف خير.

كل عام وأهلي بخير وسعادة، وعيد أضحى لكم مبارك بكل رزق وبهجة، وعيد بقربكم له شعور خاصة يشابه مكانتكم في قلبي.

أهلي كل عام وأنتم بألف خير يعود عليكم بالصحة والعافية والسعادة، عيد أضحى سعيد ومبارك عليكم جميعا.

تهنئة اليكم أهلي الكرام من صميم قلبي بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، واللهم ارزقنا حج بيتك الحرام.

تهنئة بعيد الأضحى المبارك لكل الأهل الكرام الفضلاء، تهنئة من أعماق قلبي، كل عام وأنتم الخير والعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

عيد أضحى مبارك على جميع الأهل داخل الوطن وخارجه، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء واسعدكم سعادة لا حزن بعدها.

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