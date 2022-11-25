ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022:

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022

مادياً : يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المادي في الأسبوع الأول من الشهر حاول استغلالها بذكاء كي تحقق حلما عملت من أجله طويلاً وربما تقف حائراً في منتصف الشهر أمام خيارين لتنفيذ مشروع كنت قد أمنت وسائل تنفيذه، ابحث عن خيار ثالث واستعن بالمختصين لنجاحه .

مهنياً : تجد في الأسبوع الأول من الشهر أن كل عمل قمت به في طريقه للنجاح وذلك بفضل استقامتك وصدقك وجهدك ولكن قد يحدث أمر يجبرك على إعادة النظر في موضوع دقيق وهام يتعلق بعملك وتوجهاتك، كن حذراً ولا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك، اليوم الأفضل :الثلاثاء

عاطفياً: العازب :إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 21ــ 31مارس ) ربما تجبرك الظروف على تغير نظرتك للحب ومفاهيمه وتقرر وضع قلبك في قفص حديدي وتعيش بعيداً عن أصدقائك، تفاءل لأن الحب الحقيقي ينتظرك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 ابريل ) اعلم أن عدم الوضوح في مسار علاقتك مع الحبيب وترك تقرير ذلك للزمن سوف يؤدي لفشلها، ربما جاء الوقت المناسب لتناقش الحبيب بذلك وتحسم أمرك معه وأفضل وقت هو في منتصف الشهر،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 20 ابريل ) فكن جريئاً وتخلص من حالة الخجل والتردد لأن الظروف مناسبة لتطلب من الحبيب الإسراع بالارتباط .

المتزوج: الشك والغيرة تعكر صفو العلاقة العاطفية مع الشريك، أنت بحاجة لتسمو بتفكيرك عن تلك الترهات لأن الأزمة التي تمر فيها علاقتك معه وقتية وتحتاج للعقلانية ،لا تتسرع باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل.

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مادياً: تقف في بداية الشهر حائرا أمام مشكلة مادية تواجهك وتجد الدعم والمساعدة من احد الأقرباء فتعرف كيف تواجهها بكل قوة وتنجح في منتصف الشهر بالقيام بعمل جديد يزيد دخلك المادي .

مهنياً: تعتقد أن كل شيء يقف ضدك، ثم تكتشف في منتصف الشهر أن ذلك مجرد أوهام ابتدعتها لتبرر ضياعك، استنهض قواك وانطلق لتحول أحلامك إلى حقائق واقعية لأن أمامك في الأسبوع الأخير من الشهر فرصة نادرة وجيدة لتحسين عملك إذا عرفت كيف تستغلها. اليوم الأفضل :الجمعة.

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 21ــ 30 ابريل ) فسوف تعيش في منتصف الشهر حب رائع ولكنه من طرف واحد، ورغبات مكبوتة ولكنها وقتية، وحيرة في الاختيار بين الحب بدون أمل والارتباط ،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 مايو ) ) ربما يجرح الحبيب قلبك بخيانته وغدره دون سبب أو ذنب ارتكبته، وتتجنب جميع الأصدقاء وتجلس مع نفسك لتعيد حساباتك،بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 20 مايو) سوف تلتقي بالصدفة مع أحد الأصدقاء ،وقد يكون أجمل وأمتع لقاء في حياتك لأنه سينتهي بالاتفاق على الزواج.

المتزوج: اجتماع عائلي هام في منتصف الشهر ينتهي بالاتفاق على الخطوات اللازمة لبناء مستقبل الأسرة المادي والمعنوي، كن حذرا في نهاية الشهر من أمر يجعلك تنشغل عن الأسرة وتقصر في مسؤولياتك وواجباتك نحوها .

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مادياً: تعيش حالة من الكبرياء والرفض ، وتتغير في الأسبوع الأول من الشهر توجهاتك وطريقة تفكيرك مما يؤثر على بعض القرارات الهامة بشكل ايجابي حيث تقدم تنازلات مادية تجدها ضرورية لدفع فواتير تصرفات غير ناضجة ومتسرعة ، وهذا يجعلك تعيش الراحة النفسية.

مهنياً: تعيش في الأسبوع الأول من الشهر خيبة آمل يسببها اعز أصدقائك تجعلك تشعر بالإحباط وبعدم الثقة بأحد،وتكتشف أن المثالية المطلقة لم توصلك إلى أهدافك المهنية فتهبط من برجك العاجي إلى العالم الواقعي وتبدأ بتحويل مشاريعك إلى حقيقة ملموسة .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 21ــ 30 مايو ) سوف تعيش الحب الصادق والمتبادل مع الحبيب وتأخذ حياتك العاطفية توجها جديدا في طريق الرومانسية ،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 يونيو) سوف تبحث عن الهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية والتأمل الروحاني ولكن الحبيب يعكر عليك ذلك بتصرفاته، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 21 يونيو) سوف تزول آثار الصدمة العاطفية التي تعرضت لها سابقا، وتفكر في إقامة علاقة جديدة انتقاما لا تتسرع لأنه لم يحن الوقت لذلك .

المتزوج: تشعر بمتعة الحب وأهمية الزواج وحنان الأسرة وتتأكد من تفوق وتميز أحد أفرادها في منتصف الشهر فتعيش مع الشريك لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فيه المتعة والسعادة فاستمتع بكل لحظة .

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مادياً : قد تشعر بالضيق لأنك وضعت آمالا كثيرة على تنفيذ مشروع سوف يدر عليك ربحا ماديا جيدا ولكنك تكتشف في بداية الشهر انه حلم من الصعب تحقيقه، كن متفائلا لأنك سوف تحصل على دعم مادي من أحد الأصدقاء يساعدك في انجازه بعد فترة من الزمن .

مهنياً: تزول الغيوم التي حجبت عنك رؤية الواقع، وتسطع أشعة الشمس لتنير درب العمل المثمر ولتوضح طريق النجاح ولكن احذر في منتصف الشهر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة لأنهما سوف يستغلا مكامن ضعفك في محاولة لتحقيق مصالحهما المادية والمعنوية.

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 22يونيو إلى 1 يوليو ) سوف تعيش وهم الحب الخالد وتنسى أن الإنسان يتغير في كل لحظة وأن الحبيب من النوع المتقلب، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من2 ــ 11 يوليو) ابتعد عن الأوهام وعد للواقع ولا تترك عواطفك تتحكم بمسير حياتك فالحبيب غير واضح ولا يناسبك وأنت تحتاج لمن يعرف قيمتك ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 22 يوليو ) فسوف تكون أمام لقاء عملي يتحول إلى عاطفي يسعدك ويغير نظرتك للحب ويجعلك متفائلاً .

المتزوج: مبادرة طيبة وغير تقليدية من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكما وتجعل حياتكما أكثر إثارة وهو يحتاج إلى صفحك وحنانك فلا تقسو عليه وسامحه على الخطأ الذي ارتكبه دون قصد.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

مادياً: ومضات فكرية وخواطر تتوارد إلى ذهنك ستساعدك على إعداد خطة لتغير حياتك المادية إلى الأفضل مما ينعكس ايجابيا على وضعك الأسري وتستعيد في منتصف الشهر زمام المبادرة في كل الأمور التي كانت خارج عن سيطرتك وتكون ثقتك بنفسك عالية وتنجح في زيادة دخلك المالي .

مهنياً: تكتشف في بداية الشهر مواطن القوة والضعف في نفسك وتسخرها لمصلحتك ويساعدك الحظ في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتنفيذ المشاريع التي خططت لها. وتجد في منتصف الشهر النجاح على الصعيد المهني وتتقدم بسرعة إلى الأمام أكثر مما كنت تتوقع .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ) ربما تعيش في الأسبوع الثاني من الشهر العلاقة العاطفية المتمردة على الواقع والعادات، وتسير في طريق محفوف بالأخطاء، وتحتاج لإعادة النظر في سلوكك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12 أغسطس ) فسوف تمر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل القلق والشك إلى عقلك وقلبك، الثقة بالنفس ستعيد التوازن إلى حياتك العاطفية ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( 13 ــ 22 أغسطس ) فسوف يتطور الإعجاب بصديقك المميز إلى حب له طعم خاص ممزوج بالألم والرغبة بالامتلاك .

المتزوج: ربما تعيش في أول الشهر تناقضات عاطفية،وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع الشريك ومدها بالقوة نتيجة بعض الصعوبات وسوف يزيلها التفاف الأسرة حولك وترابطها في الوقوف إلى جانبك .

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

مادياً: تعيش في بداية الشهر حالة من الضياع وتكون دائم الانفعال ومتقلب المزاج بسبب الحالة المادية الصعبة التي تتعرض لها، كما تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير فيها وهذا لن يفيدك بشيء ، أين قوتك وطموحك ؟ الحياة جميلة رغم مشاكلها والمتعة في تحدي الصعوبات .

مهنياً: تفقد في بداية الشهر السيطرة على التحكم بمفاصل العمل، وتجد صعوبات في إعادة الأمور إلى نصابها ولا تجد من يساعدك ،اعتمد على نفسك وحاول تغير كل توجهانك وضع قواعد جديدة لرفع روح المسؤولية وانظر بعمق أكثر لكل المستجدات التي تواجهك كي تنجح في عملك المهني .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 أغسطس ــ إلى 1 سبتمبر ) سوف تجد أن إخفاء مشاعرك وكبتك لأحاسيسك يعذبك ويؤثر سلبياً على مسار حياتك العاطفية، اعترف بحبك مهما كانت النتائج،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12سبتمبر ) سوف تجد أن الحب المتبادل كذبة كبيرة وأن هناك دائما طرفا خاسر وتقرر أن لا تكون ذلك الطرف ،بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة (من 13 ــ 22 سبتمبر ) سوف تعيش عذاب ممتع وتشعر بأحاسيس تدعوك لأن تتحدى الواقع ،لأنك تتأكد إن الحب يغزو قلبك .

المتزوج: تتخذ الاحتياطات اللازمة لتكون آمنا من غدر الزمان وتكون في قمة سعادتك مع الشريك بعد أن انتهى الخوف من المستقبل ، ولكن الواجبات والأعمال الكثيرة تبعدك عن الأسرة دون أن تشعر ، وازن بين عملك والحقوق الأسرية .

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

مادياً: تجد أمامك في بداية الشهر وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المادي ، ولكن عليك الحذر في منتصف الشهر من عملية خداع واحتيال مادي من احد الأصدقاء حتى لا تقع فريسة سهلة لمن لا يحترم الصداقة .

مهنياً: تخوض تجربة مهنية مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك ولكن عليك في منتصف الشهر التركيز والمثابرة والحذر من أحد الأقرباء والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسارة التي قد تتعرض لها نتيجة عدم إشرافك بشكل جيد على أعمالك.

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 سبتمبرــ إلى 2 أكتوبر ) سوف يرتعش قلبك وتشعر بعذاب ممتع في لقاء غير متوقع مع أحد زملاء الطفولة وتقرراً اللقاء باستمرار ،أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 3 ــ 12 أكتوبر ) سوف تعيش أحاسيس ممتعة وحب صامت وتحاول أن ترسل إشارات لمن تحب بذلك فتكتشف أنه يبادلك نفس الشعور، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 13 ــ 22 أكتوبر ) سوف يحدث أمر لم تكن تتوقعه يكون له وقعا كبيرا في نفسك ويجعلك تقوم بإعادة النظر في علاقتك مع الحبيب .

المتزوج: كن عاقلا ولا ترضخ لطلبات الشريك التي تجردك من أسلحتك المادية التي تحتاجها لمواجهة غدر الزمان وكن عادلا وحكيما في أمر طارئ قد تواجهه في منتصف الشهر .

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

مادياً : الفرص الجيدة لتحسين دخلك المادي أمامك ولكنك لا تبدي أي اهتمام للاستفادة منها ، وتعيش وفق أسلوبك الكلاسيكي الذي تعودت عليه وتترك أمورك دون أن تتحكم فيها ، انهض بقوة واستفد من تلك الفرص لإنهاء الأزمة المالية التي تمر فيها كي تنتقل من حالة الإحباط إلى النشاط والثقة بالنفس .

مهنياً: بعض الصعوبات التي لم تكن تتوقعها تقف في منتصف الشهر حائلا أمام بناء مستقبلك المهني وسوف تتجاوزها بفضل ذكائك وقوة إرادتك وقيامك بمشروع أو شراكة مع أحد الأصدقاء القدامى.

عاطفياً : العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23أكتوبرــ 1 نوفمبر ) فسوف تشعر بالحب وتعيش لأول مرة مشاعر صادقة وتحاول أن تعترف للحبيب بها ولكن بعض الفوارق الاجتماعية تمنعك من ذلك ، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية( من 2 ــ 12 نوفمبر ) لن تحصل على الحب الذي تريد أن تعيشه أو تتمناه في هذه الفترة ، ولكن صبرك وعدم تقديم التنازلات سيوصلك إلى حب مميز في نهاية الشهر ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 13 ــ 22 نوفمبر ) فسوف ينتهي الضجر من تلقي كلمات الإعجاب من الأصدقاء ، ويتحقق حلمك بلقاء شخص يفهمك ويندمج معك عاطفياً وفكرياً.

المتزوج : الغضب والقسوة لن يبني أسرة ، التفاهم والمساندة بالأزمات سيحقق حلمك بتكوين أسرة ناجحة وفي منتصف الشهر سوف تنتهي فترة التوتر بالعلاقة مع الشريك وسوف تعيش فترة جديدة من الحب والعشق .

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

مادياً: لا تحاول تحطيم الحواجز والقفز فوق الواقع لتصل إلى طموحك المادي ، هذه الفترة غنية بالأحداث المهمة لصالحك وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في منتصف الشهر وتحقق انجازات تضعك على طريق الثروة المتوسطة.

مهنياً: تكون بحاجة لمن يقف بجانبك ويساعدك لتحسين ظروفك المهنية ولكن للأسف لا تجد إلا الوعود الوهمية والكاذبة ، اعتمد على نفسك وقف في الظل وراقب ما يدور حولك لتعرف كيف تتصرف لأن الأمور غير واضحة ومع ذلك ستتغير الأمور للأفضل في منتصف الشهر.

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى: (من 23 نوفمبر ــ إلى 2 ديسمبر ) سوف تشعر بإحساس غريب وممتع وحب يعيش وينمو بدون سقاية ، وأمل بحياة كلها نجاح وسعادة ، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 3 ــ 12 ديسمبر ) سوف تجد الإعجاب من بعض المحيطين وتحتفظ بقلبك بعيدا عن الحب لأنك تحلم بالكثير وتطلب المستحيل ولكن الزمن يمر بسرعة وعليك الاختيار ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة( من 13 ــ 22 ديسمبر ) سوف يحاول الحبيب تأجيل الارتباط متذرعا بالظروف المادية الصعبة فتقرر العمل لمساعدته .

المتزوج: لا تستغل طيبة قلب وسذاجة الشريك وإيمانه بأنك قدوة له وأعطه حقه من الحب والمساندة . وسوف يحدث أمر مفاجئ يزيد روابط الحب والألفة معه ويجعلكما في قمة السعادة والهناء .

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

مادياً: تنتهي الصعوبات المادية التي تتعرض لها وتفتح في منتصف الشهر أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتحقق ما تريد من مشاريع تحقق لك الربح ، وفي منتصف الشهر يكون الوقت مناسب لحل مسألة مادية مستعصية دون تقديم تنازلات جوهرية وذلك بالاعتماد على ذكائك وحكمتك .

مهنياً: تنتهي فترة الإحباط والخمول وتجد نفسك مع بداية الأسبوع الثالث من الشهر في مرحلة جديدة وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني وتنسى الماضي وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 ديسمبرــ إلى 1 يناير ) سوف تعيش الحب الحقيقي بعد طول انتظار وسيكون شعلة تضيء الطريق لتدخل قفص الزوجية، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11يناير ) سوف يتأكد شكك بالحبيب بعد أن تكتشف أنه استغلالي وانتهازي ، وربما تقرر الابتعاد عنه قبل فوات الأوان ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 22 يناير) سوف تلتقي مع شخص يغير طريقة حياتك ويجعلك تبتعد عن حياة اللامبالاة والضياع التي تعيشها.

المتزوج: تكتشف انك كنت ساذجا في علاقاتك الاجتماعية وفهمك للآخرين وتعيد نظرتك للأمور وتبدأ بتغير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها كما تكون مقصرا في كثير من الواجبات الأسرية ، حاول تلافي التقصير حتى لا ينعكس ذلك على نجاح الأسرة . .

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

مادياً : لا تحاول المغامرة بمال أمانة لديك بغية الربح السريع أو بحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى لا تخسر نفسك ومبادئك الجيدة وابحث عن طريق مغاير وواقعي لتحسين ظروفك المادية علما أن الحظ يرافقك في منتصف الشهر لزيادة دخلك المادي .

مهنياً: تحصل في منتصف الشهر على موقع جديد ومهم يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك وآرائك ويجعلك تقترب من تحقيق أحد أهدافك ويجعل الآخرين بحاجة إليك وتكون في منتهى الراحة والزهو بعد أن تجد أن رسالتك وقيمك في الحياة التي كافحت من اجلها كثيرا تبدأ براعمها بالتفتح .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23يناير ــ إلى 1 فبراير ) لا تقف على الأطلال وتبكي حبا ضائعا فالحبيب ضعيف الإرادة ولا يستحق التضحية ، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من 2 ــ 10 فبراير ) سوف تسير عواطفك بشكل فوضوي وخاطئ ،وتبدأ جسور الحب مع الحبيب تتصدع ، حاول ترميمها ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 19 فبراير) سوف تجد الحب الحقيقي يطرق بابك ، وتكون بحيرة لأنك لم تستطع نسيان علاقتك السابقة ،ابدأ من جديد .

المتزوج: لا تكن متشددا في معالجة أمر طارئ داخل الأسرة وامسك العصا من المنتصف، وتغلب على تفكيرك السلبي وأعد النظر في طريقة تعاملك مع الشريك كي تكون علاقتك معه بأمان .

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

مادياً : تستلم في منتصف الشهر عملا صعباً وهاماً فتنجح فيه نجاحاً يدعو للإعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء وتجني بعض الفائدة المالية كما ، تحصل في الأسبوع الثالث من الشهر على مال لا بأس به بشكل غير متوقع وقد يكون ذلك عن طريق ارث أو زواج أو جائزة وهذا ينهي أزمتك المادية التي تعرضت لها .

مهنياً: تواجه في الأسبوع الأول من الشهر أمر يحدد مدى قدراتك وقوة شخصيتك، كن واقعياً وعقلانياً ومتفهما لما يجري حولك حتى تنجح في التعامل معه، وسوف تكون في الأسبوع الثالث من الشهر أمام مفاجأة لم تكن تتوقعها فيها الخير والدهشة من حجم الازدهار لأعمالك بالإضافة إلى تحقيق أحد أحلامك .

عاطفياً: العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 20 فبراير ــ إلى 1 مارس ) سوف تجد أن الحبيب غامض وهوائي ومتقلب ، كن متحفظا في تعاملك معه حتى تتأكد أنك الوحيد بحياته ، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11 مارس) سوف تلمح للحبيب بضرورة الارتباط فيتجاهل الأمر وتكون ردة فعله باردة ويحاول التهرب من الخوض في الموضوع ، احسم أمرك معه ، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 20 مارس ) انظر بعين ثاقبة لترى أين الخطأ وأين الصواب في علاقتك مع الحبيب حتى تجعلها ناجحة .

المتزوج: حوار داخل الأسرة حل قضية تتعلق بأحد أفرادها ، حاول تأمين المستلزمات الأساسية لمستقبله ، ولكن لا تكون ضعيفا وتوافق على كل الأشياء التي يطلبها دون قناعتك بصحتها.

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