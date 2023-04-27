البوابة - ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر أيار/ مايو 2023 ، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023:

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، من الناحية العاطفية تعزّز النجوم في علاقتك الزوجيّة الحميمة والتي تعيد التوازن والانسجام إلى كنف حياتك العاطفيّة، أو حتّى تشفيك من جروح الماضي، أمّا يا عزيزي برج الحمل إذا كنت غير مرتبطة، فلا دبلوماسيّة في الأجواء، ما يقلّص خياراتك ويريحك من البحث غير الهدّاف، أما على الصعيد المهنيّ، لا يمكن الاستغناء عن خدماتك وحضورك هذا الأسبوع، لا سيّما في الأعمال الجماعيّة؛ في المقابل، يدعم كوكب الزهرة مسارك في وجه منافسيك. صحّياً، يزداد معدّل طاقتك ابتداءً من الأربعاء.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الثور 20 نيسان - 20 أيار،من الناحية العاطفية لن يمرّ كوكب المشتري في فلك برجك العاطفيّ مرور الكرام: في الحياة الزوجيّة، تتأجّج المشاعر وتتجدّد العهود، أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فقد تجدين نفسك في لقاءٍ مبهر يخطف معه قلبك ووجدانك، أما على الصعيد المهنيّ، يمكنك الاعتماد على قدراتك الإبداعيّة هذا الأسبوع، على أنّها تُخرجك من روتين عملك، فتقاربيه برؤية مبتكرة، أما من الناحية الصحّية، تحفّزك تأثيرات كوكب المرّيخ على الاهتمام بجمالك ورشاقتك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية العاطفية تتأرجحين في علاقتك الزوجيّة بين القلق الملحّ من جهة ورفض تحمّل أيّ مسؤوليّات فيها من جهة أخرى، يا عزيزي أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فثقي بتأثيرات كوكب المرّيخ الداعمة للقاءاتك العاطفيّة، أما من الناحية المهنية هناك فرصٌ واعدة بانتظارك وظروف تسمح لك بإيجاد موقعك وفرضه في محيطك المهنيّ، أما من الناحية الصحية لا تستسلمي لتداعيات تفاؤلك، الذي قد يدفعك إلى الإفراط في الأكل وإرهاق جهازك الهضميّ.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز، من الناحية العاطفية أيّاً كان وضعك العاطفيّ، يخفّ عنك الحمل الذي أثقل كاهلك الأسبوع الفائت، وتعيشين الحبّ، قائماً كان أم واعداً، بسلاسة تخلو من التعقيدات، خصوصاً وأنّك تعبّرين عن ذاتك بسهولة، أما على الصعيد المهنيّ، تتسارع وتيرة عملك مع بداية شهر ديسمبر، وتتطلّب منك تنظيم مهامّك لتجنّب أيّ توتّر، أما من الناحية الصحّية حاجتك الملحّة إلى ترجمة أفكارك على أرض الواقع من دون القدرة على تحقيقها قد ترهق أعصابك في الأيّام القادمة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الأسد 23 تموز - 22 آب، من الناحية العاطفية يكون هذا الأسبوع صعباً بعض الشيء في فلك الحياة الزوجيّة: تمرّين بحالات عاطفيّة متقلّبة قد لا تتحكّمين بلغة التعبير عنها، يا عزيزي أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيحالفك الحظّ في الحبّ بين الثلاثاء والخميس، أما على الصعيد المهنيّ، تملكين قدرة خارقة على إيجاد الحلول العمليّة في أوقات الطوارئ، أما من الناحية الصحية الكوكب عطارد والشمس تأثيرٌ يعيد التوازن إلى طاقتك، إلّا أنّ همّتك على مستوى العضلات ضعيفة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج العذراء 23 آب - 22 أيلول، من الناحية العاطفية تنفتحين على رفيق دربك وتميلين إلى التواصل الصريح معه: لا تحاربي هذا الميل الذي ينفحه فيك كوكب الزهرة، كي لا تصاب علاقتكما بالمزيد من الكبت. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فتنصحك النجوم بالكشف عن مشاعرك كما هي للرجل المنشود، أما على الصعيد المهنيّ، رغم ضغوط العمل، يدفعك كوكب أورانوس في الاتّجاه الصحيح، فثقي بقدراتك الإبداعيّة للتفاوض في شراكات محتملة أو عمل جديد، أما من الناحية الصحّية الأجواء احتفائيّة في فلك معنويّاتك، لكنْ حذارِ من الشهيّة المفرطة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول، أيّاً كان وضعك العاطفيّ، تحرّكك حاجة ملحّة إلى جذب الآخر إليك، وعليه تعبّرين عن ذاتك بعفويّة ورومانسيّة، بفعل تأثيرات كوكب الحبّ الزهرة. على الصعيد المهنيّ، تكتسبين ثقة شركائك أو رؤسائك من دون جهد، خصوصاً وأنّ حسّك الإبداعيّ يلقى إعجاب الجميع من حولك؛ لكن احذري من تقديم المساعدات المجّانيّة واستغلال البعض لطاقاتك، أما من الناحية الصحّية تكون مناعتك ضعيفة ضدّ التغيّرات المناخيّة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية العاطفية أيّاً كان وضعك العاطفيّ، تمهّد لك الظروف الخارجيّة أجواءً مناسبة لإعادة التوازن إلى حياتك الشخصيّة، إنّما ضمن ما هو متوفّر بين يديك في الوقت الراهن، بعيداً عن التغييرات الجذريّة فيها، أما على الصعيد المهنيّ، تقتحمين معترك العمل بشراسةٍ وشغف، بالتزامن مع دعم الفلك لمفاوضاتك، لا سيّما في مجال التجارة، وذلك ابتداءً من الخميس، أما من الناحية الصحّية يبعث فيك كوكب المشتري المعنويّات العالية والنشاط المكثّف.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية العاطفية يا عزيزي بداية أسبوع متقلّبة في حياتك الزوجيّة، حيث تحتاج بعض المسائل إلى المعالجة للمضيّ قدماً. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فقد تجذبين إليك أشخاصاً جريئين بطبيعتهم، من شأنهم إخراجك من مواقفك العاطفيّة الصارمة، أما على الصعيد المهنيّ، تنجحين في الإمساك بزمام عملك وتنظيمه، وتدفعك إلى ذلك رغبتك في التقدّم في مجالك، بفضل تأثيرات كوكب أورانوس على برجك، أما من الناحية الصحّية قد يؤدّي حماسك للحياة إلى الإفراط في الأكل وفي الحركة، وبالتالي إلى مشاكل في الكلى والأربطة العضليّة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، من الناحية العاطفية سواء كنت مرتبطة أو بانتظار فارس أحلامك، يحلّق كوكب الحبّ الزهرة في فلك برجك، ناثراً الدفء وأجواء المصالَحة في الحياة الزوجيّة ومحفّزاً ولادة حبّ جديد إذا كنت تَصْبين إليه، أما من الناحية المهنية ما مِن شيء خارج عنك بإمكانه تسيير عملك هذا الأسبوع أنت الآمرة والناهية في مضمارك؛ في المقابل، عليك توخّي الحذر في علاقتك بزملائك أو شركائك، أما من الناحية الصحّية، تتمتّعين بطاقة تحمّل عالية، من شأنها تحفيز ديناميكيّة أيضاً.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية العاطفية تعبّرين عن رغباتك حتّى تلك الأكثر حميميّةً، لرفيق دربك، وذلك بلغة أثيريّة تقرّب المسافات بينكما وتثري علاقتكما الزوجيّة، يا عزيزي أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا شيءَ جديداً يلوّح في الأفق المنظور، أما من الناحية المهنية تعزّز النجوم الشراكات والمفاوضات، كمّا والانخراط في مجالات مهنيّة أو دراسيّة جديدة، أما من الناحية الصحية تُنذِر حركة الكواكب براحة البال وهناء العيش اللذين يليان مرحلة إتمام الواجبات.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2023، برج الحوت 19 شباط – 20 آذار، من الناحية العاطفية تعدك النجوم بأجواء تشبع رغباتك الرومانسيّة مع رفيق دربك، إنّما يتوجّب عليك احترام نمطه، الذي قد لا يتماشى في الكامل مع ديناميكيّتك العاطفيّة هذا الأسبوع. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيتآزر كوكبا بلوتو والزهرة ليهيّئا لك ظروفاً مؤاتية للتعارف، أما من الناحية المهنية تتفاقم عليك التفاصيل التي تحتاج منك إلى معالجة سريعة قد لا تتوافق مع مثاليّتك، أما من الناحية الصحية، يهدّئ مجيء كوكب المشتري بعض الأمراض ويقوّي جهازك العصبيّ.