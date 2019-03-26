13 طريقة للتعامل مع برج الحمل

رجل برج الحمل يحب أن يكون محور الاهتمام

برج الحمل من الأبراج النارية، كما يعتبر كوكب المريخ هو الكوكب المؤثر به، أما اللون المفضل له فهو اللون الأحمر، ويمتاز بالعديد من الصفات؛ مثل: التفاؤل، والمرح، وإتقان العمل، لكنه في الوقت ذاته لديه العديد من السلبيات؛ ومنها: قلة الصبر، والعناد، والتهور.

وفي هذا المقال سنتحدث عن طرق التعامل مع رجل برج الحمل:

1- التعبير عن مشاعر الحب لرجل الحمل بشكلٍ دائم، ويكون ذلك من خلال إطرائه بكلام الغزل والإعجاب.

2- التحدث معه في مختلف المواضيع، إذ إنه يحب أن يتعامل مع الأشخاص المثقفين.

3- مدحه أمام الآخرين، فهو يحب أن يكون محور الاهتمام، لكن يجب الحرص على ألا يكون هناك أي نوعٍ من المبالغة.

4- تقبل شخصيته كما هي، بحسناتها وسيئاتها.

5- التصرف معه بثقة، حيث إن رجل الحمل يحب الشخصيات الواثقة بنفسها.

6- الحذر من البوح بكافة الأسرار والمعلومات الشخصية أمامه، فهو يحب اكتشافها بنفسه.

7- الابتعاد عن الروتين والملل، والحرص على التجديد الدائم.

8- التصرف معه بعفوية، والابتعاد عن التكلف أو التصنع.

9- منحه الحرية في التصرف والتحدث، فهو يكره التقيد.

10- استشارته في المشاكل، وطلب المساعدة منه، فهو يحب أن يتلقى هذا الاهتمام، وأن يشعر بأن رأيه مهم.

11- تقديم الهدايا له بشكلٍ متكرر.

12- مشاركته في تفاصيل حياته، إذ يُعجب الرجل الحمل في المرأة التي تهتم بالتفاصيل.

13- إظهار الجانب المرح والفكاهي في شخصيتك أثناء الحديث معه.

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