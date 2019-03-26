13 طريقة للتعامل مع برج الحمل
برج الحمل من الأبراج النارية، كما يعتبر كوكب المريخ هو الكوكب المؤثر به، أما اللون المفضل له فهو اللون الأحمر، ويمتاز بالعديد من الصفات؛ مثل: التفاؤل، والمرح، وإتقان العمل، لكنه في الوقت ذاته لديه العديد من السلبيات؛ ومنها: قلة الصبر، والعناد، والتهور.
وفي هذا المقال سنتحدث عن طرق التعامل مع رجل برج الحمل:
1- التعبير عن مشاعر الحب لرجل الحمل بشكلٍ دائم، ويكون ذلك من خلال إطرائه بكلام الغزل والإعجاب.
2- التحدث معه في مختلف المواضيع، إذ إنه يحب أن يتعامل مع الأشخاص المثقفين.
3- مدحه أمام الآخرين، فهو يحب أن يكون محور الاهتمام، لكن يجب الحرص على ألا يكون هناك أي نوعٍ من المبالغة.
4- تقبل شخصيته كما هي، بحسناتها وسيئاتها.
5- التصرف معه بثقة، حيث إن رجل الحمل يحب الشخصيات الواثقة بنفسها.
6- الحذر من البوح بكافة الأسرار والمعلومات الشخصية أمامه، فهو يحب اكتشافها بنفسه.
7- الابتعاد عن الروتين والملل، والحرص على التجديد الدائم.
8- التصرف معه بعفوية، والابتعاد عن التكلف أو التصنع.
9- منحه الحرية في التصرف والتحدث، فهو يكره التقيد.
10- استشارته في المشاكل، وطلب المساعدة منه، فهو يحب أن يتلقى هذا الاهتمام، وأن يشعر بأن رأيه مهم.
11- تقديم الهدايا له بشكلٍ متكرر.
12- مشاركته في تفاصيل حياته، إذ يُعجب الرجل الحمل في المرأة التي تهتم بالتفاصيل.
13- إظهار الجانب المرح والفكاهي في شخصيتك أثناء الحديث معه.
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