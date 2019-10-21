توقفي عن جرش الثلج.. المخاطر تفوق توقعاتك

جرش الثلج عادة يفعلها معظم النساء حول العالم، فهي بمثابة مضغ العلكة بالنسبة إليهن، ولا يلتفتن إلى الأسباب والدوافع الحقيقية وراء ذلك، ولماذا يشتهين جرش الثلج باستمرار، وهل هي عادة أم ترجع لأسباب طبية ومشكلات صحية؟

سنجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل، وندلك سيدتي على بعض المخاطر الناجمة عن جرش الثلج، ونعرض الأسباب والدوافع لعلك تقلعين عن هذه العادة بأسرع وقت.

بغض النظر عن ما يفعله الثلج بأسنانك، وكيف يحطم مينا الأسنان ويجعلها تختفي بمرور الوقت، ويزيد من خطر تسوسها، بالإضافة إلى لإصابة الأسنان بالحساسية الشديدة، يوجد مضاعفات خطيرة تنجم عن جرش الثلج وهي:

جرش الثلج القهري

إذا كنت ممن يشتهين جرش الثلج بصفة مستمرة، لا سيما مع تناول الوجبات اليومية، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية خطيرة تسمى أكل الثلج القهري، وهو واحد من الاضطرابات النفسية، وقد يكون علامة على نقص التغذية واضطراب الأكل.

فقر الدم

كما يشير إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم، وبالرغم من عدم حصولك على الحديد من مكعبات الثلج، إلى أن بعض الأبحاث كشفت عن تأثير مضغ الثلج على هؤلاء الذين يعانون من فقر الدم.

اضطراب البيكا

مشكلة صحية أخرى وهو اضطراب البيكا القهري، حيث يعاني فيه الأشخاص من اضطراب غذائي، يدفعهم لتناول الأصناف التي لا قيمة غذائية لها بشكل قسري، كمكعبات الثلج والورق والطباشير أو الرماد وحتى الطين!

يجدر التنويه إلى معرفة السبب الحقيقي وراء هذه العادة، ففي حال عدم الإصابة بالأنيميا، فقد يكون السبب الإصابة باضطراب بيكا، والذي يعالج بأنواع معينة من العلاجات كمضادات الاكتئاب، أو الأدوية المضادة للقلق، فضلا عن العلاج السلوكي والإدراكي.

نخلص مما سبق، إلى تحديد الحالة قبل اتخاذ القرار، إذ يعد جرش الثلج بكميات بسيطة كتلك الموجودة في أخر الكأس بعد الانتهاء من الشراب، أمرا طبيعيا ولا يستدعي القلق، لكن إذا كنت من الحريصات على وضع مكعبات الثلج بكميات كبيرة بغرض أكلها، فلا بد من استشارة الطبيب المختص؛ لتشخيص الحالة ومن ثم علاجها على الفور.

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