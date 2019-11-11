توقفي عن غسل وجهك أثناء الاستحمام لهذه الأسباب

من أكثر الأشياء الطبيعية في حياتنا هو غسل الوجه أثناء الاستحمام ولكن هل ذلك آمن على البشرة والجلد؟.

طبقًا لما نشرته مجلة "ذا ليست" فإن دكتور جوشوا تسيتشنر، طبيب الأمراض الجلدية، قال إننا نحب الاستحمام لكن بشرتنا لا تفعل نفس الشيء خاصة عند الاستحمام بالماء الساخن الذي يفتح المسام بشكل كبير.

ومع غسل وجهنا أثناء ذلك فالجلد معرض للتهيج الشديد والالتهابات والجفاف وخاصًة لأصحاب البشرة الحساسة، بسبب تجريد الوجه من زيوته الطبيعية وذلك على عكس الشائع لدى السيدات اللاتي يتعمدن غسل وجوههن أثناء الإستحمام بالماء الساخن لفتح المسام وتطهيرها.

ويؤكد الدكتور جوبر هافيجي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية على هذه المعلومة قائلًا: "على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الماء الساخن يساعد على فتح المسام للتطهير، إلا أن هناك أدلة علمية قليلة تدعم هذا".

وأوصت لورين ماكنزي، خبيرة العناية بالبشرة بغسل الوجه في الحوض بدلًا من أثناء الاستحمام لأنه من الأسهل بكثير التحكم في درجة حرارة الماء، ما يجعل من السهل تخصيص درجات الحرارة لبشرة الوجه الرقيقة وهذاأفضل بكثير لجميع السيدات خاصة ممن يعانين من حساسية البشرة.

واوصى الأطباء باتباع تلك المحاذير إذا اضطررت لغسل وجهك اثناء الاستحمام وهو أن تحرصي على ماء دافئ وليس ساخنًا حتى لا ترتفع درجه الحرارة ويتسبب البخار في فتح المسام مع استخدام روتين مناسب من كريمات الترطيب.

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