ثلاث أرباع علبة البيتزا تُساعد في مواجهة هدر الطعام خلال شهر رمضان

تمتاز البيتزا بنكهاتها الشهيّة، لكن هل يمكن أن تكون بنكهة الخير أيضاً؟ وتساعد في تقليل هدر الطعام في رمضان؟ نعم بالتأكيد.

• تم إطلاق أول مجموعة بيتزا رمضانية في العالم، وحملت هذه المجموعة رسالة مهمة في المساعدة على حفظ الطعام خلال الشهر الفضيل.

•تعاون كل من الهلال الأحمر ومطعم بيتزا تو جو ووكالة مولن لوي في التعامل مع أحد أكبر المشاكل الغذائية خلال شهر رمضان إضافة إلى مساعدة المحتاجين.

شهر رمضان المبارك معروف بالصيام خلال النهار وبتناول المأكولات على الإفطار والسحور، وخلال هذا الشهر يتم إهدار حوالي 25% من الطعام وذلك يتعارض مع القيم الرمضانية.

وفي سبيل المساهمة في الحد من هذا الهدر تم إطلاق "¾ علبة البيتزا"، من خلال توحيد الجهود بين الهلال الأحمر الإماراتي ومطعم "بيتزا تو جو" و(Pizza2Go) (مطعم بيتزا محلي في دبي) ووكالة مولن لوي (MullenLowe MENA) للإعلانات الإبداعية، حيث يتم تقديم ثلاثة أرباع البيتزا فقط لحفظ الربع الأخير والذي غالباً سيتم إهداره. وبذلك، يتم حفظ 25% من كل بيتزا.

إضافة إلى ذلك، يدفع العملاء سعراً خاصاً لـ "¾ علبة البيتزا" يبلغ 44 درهماً، ويتم التبرّع بـ 25% منه إلى الهلال الأحمر لمساعدة المحتاجين ولتعزيز روح الأجواء الرمضانية، وبذلك يحمل طعم هذه البيتزا التي يُحبها الجميع الخير للآخرين.

ابتكرت وكالة مولن لوي هذه الفكرة بناءً على أنه لا يتم استهلاك ربع الطعام الموجود على الموائد الرمضانية، وهذا يُشكّل نسبة كبيرة من الهدر سنوياً مع وجود 7.42 مليون صائم في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها. لذا، تم إعداد "¾ علبة البيتزا" للمساعدة في حفظ النعمة ومساعدة المحتاجين بنسبة 25% من سعر كل بيتزا، حيث يتم التبرع به لأعمال الهلال الأحمر الخيرية.

قال بول بانهام، المدير الإبداعي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة Mullenlowe: "إن ¾ علبة البيتزا مثل أي علبة بيتزا أخرى، لكن مع فرق بسيط، فهناك ربع مفقود. هي فكرة رائعة وفرصة للمساعدة في التعامل مع أمر مهم يتعلق بشكل وثيق بروح شهر رمضان وقيّمه. نتمنى من خلال هذه الحملة أن نشجع الناس على الاستمتاع بما يحبون وبمساعدة المحتاجين في نفس الوقت، مع تسليط الضوء على الغاية الأساسية في الحد من هدر الطعام".



انضم لهذه المبادرة العشرات من المشهورين على انستغرام ونشروا مقاطع فيديو لهم خلال فتح العلبة وتذوّقها، مع التوعية عن هذه القيمة المهمة وتأثيرها على المجتمع بشكل عام، كما شجعوا الآخرين على طلبها أيضاً لوجبات الإفطار التالية.

البيتزا متاحة للطلب خلال شهر رمضان المبارك مع مجموعة متنوّعة من النكهات، من مارغريتا الكلاسيكية وبيبروني إلى الخيارات النباتية المختلفة، ويُمكن الطلب عبر موقع المطعم www.pizza2go.ae أو عبر تطبيقات توصيل المأكولات.

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