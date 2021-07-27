جزيرة ياس تطلق حملة "عيش إجازتك صح في جزيرة ياس" والمستوحاة من أغنية فرقة "بي جيز"

بيان صحفي

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، حملة ترويجية جديدة بعنوان "عيش إجازتك صح في جزيرة ياس" ((‘Stayin’ On Yas’ المستوحاة من أغنية فرقة "بي جيز" البريطانية التي نالت شهرة واسعة في السبعينات، وذلك لاستقطاب الزوار الراغبين بقضاء عطلة لا مثيل لها.

وتقدم الحملة الجديدة، والتي تأتي في إطار فيديو غنائي، ثلاثة أشخاص وهم يقضون عطلة لا مثيل لها على طريقة فرقة "بي جيز"، والذين يخوضون مجموعة واسعة من التجارب الاستثنائية في جزيرة ياس بأسلوب عصري، حيث تأخذ المشاهدين في رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة ياس الجديدة، والذي تأتي تحت عنوان ((‘Stayin’ On Yas’، المستوحاة من أغنية فرقة "بي جيز" الكلاسيكية. ويستعرض الفيديو المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس، بما في ذلك المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووجهة التسوق ياس مول، وملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، و"كلايم أبوظبي" وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، لتعيد الحملة التعريف بالمعنى الحقيقي لقضاء عطلة لا مثيل لها.

وتعطي الحملة للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبي قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الجولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.

وتحتفي الأغنية المستوحاة من حقبة السبعينات بالأثر الإيجابي للعطلات على الأفراد، وتذكرهم بأهمية أخذ قسط من الراحة في رسالة مفعمة بالإيجابية والأمل، مع لمحة سريعة تبين الفرق بين العطلات في الماضي والحاضر والمستقبل. كما تسلط الحملة الضوء على إجراءات الصحة والسلامة المشددة المتبعة في الوجهة لضمان صحة وسلامة الزوار.

وتم إطلاق الحملة لتكمل مجموعة باقات العطلات الصيفية التي توفرها الوجهة، لتمنح محبي العطلات لمحة عن السماء الزرقاء وأشعة الشمس وأنشطة ركوب الأمواج والمدن الترفيهية التي تحتضنها دولة الإمارات.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لشركة "إكسبيرينس هب": "نأمل أن تلهم هذه الحملة الأفراد للتطلع بأمل وإيجابية للوقت الذي نتمكن فيه من قضاء عطلة بلا هموم على أرض الواقع، وأن تتيح لهم الفرصة لعيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية. وتسلط حملة الإقامة في ياس الضوء على أفضل ما في الوجهة، حيث تعرض المدن الترفيهية الحائزة على جوائز، والمعالم الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، ورياضات السيارات المتميزة، وملاعب الجولف، وخدمات الضيافة عالمية المستوى، لتسلط الضوء على جزيرة ياس كوجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر لقضاء عطلة استثنائية، حيث يمكن للزوار خوض تجارب مميزة تماشي تطلعاتهم المتعلقة بالعطلة المثالية".

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.yasisland.ae

لمحة حول جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المرافق الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس مرافق ومعالم ترفيهية عالمية فريدة بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس من روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبو ظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام. كما تتميز الوجهة أيضًا بمرافق الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية بما في ذلك ملهى MAD الليلي، والاتحاد أرينا والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.

للتواصل الإعلامي:

حنين سعسع/ hsasa@experiencehub.com / هاتف: +971 50 322 9344

مي عبيد/ YasIsland@fourcommunications.com / هاتف: +971 52 534 7568

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