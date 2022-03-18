جفاف البشرة..الأسباب والعلاجات

جفاف البشرة مشكلة شائعة، خاصة خلال الأشهر الباردة والرياح، حيث إذا كانت بشرة وجهك خشنة أو متقشرة أو تفتقد الرطوبة، فهناك طرق يمكنك من خلالها المساعدة في إعادة ترطيب البشرة.

أسباب جفاف البشرة

يحدث جفاف البشرة عندما لا تحتوي بشرتك على ما يكفي من الماء أو الزيت، ويُعرف الجلد الجاف في العالم الطبي باسم التصلب، وعادة ما يأتي من فقدان الدهون التي تحافظ على رطوبة الجلد، حيث يمكن أن يحدث أيضًا بسبب نقص عوامل الترطيب الطبيعية، مثل حمض اللاكتيك والسكريات واليوريا.

ويمكن أن يؤثر جفاف البشرة على أي شخص في أي وقت، ولا يؤثر عادة على الوجه فقط، بل قد يكون لديك بشرة جافة على مدار العام أو فقط خلال أشهر الطقس البارد، عندما تنخفض درجات الحرارة وتنخفض الرطوبة.

قد تلاحظ أيضًا جفاف البشرة عند:

العيش في مناخ جاف

السفر، على سبيل المثال الذهاب إلى منطقة رطوبة منخفضة أو التعرض للهواء الجاف على متن طائرة

التلامس مع الكلور في حمام السباحة

التعرض المفرط لأشعة الشمس

التعرض للرياح أو البرد

استخدام الصابون القلوي القاسي

التلامس مع مادة مهيجة أو مسببة للحساسية

المعاناة من الجفاف

يمكن أن تشمل الأسباب الطبية لجفاف البشرة ما يلي:

الأمراض الجلدية

اضطرابات الغدة الدرقية أو الغدد الصماء

نقص الفيتامينات أو المعادن

بعض الأدوية

ويمكن أن يؤدي الجلد الجاف بشدة إلى شقوق سطحية في الجلد، حيث أن هذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى في الجلد، وإذا كنت تشك في إصابتك بعدوى، فعليك استشارة الطبيب.

تشمل الأعراض الأخرى للجلد الجاف ما يلي:

التقشير

الاحمرار

خدود دافئة

بشرة خشنة

النزيف ونادرًا ما يحدث

كيفية علاج جفاف البشرة

قبل أن تبدئي في تبديل منتجاتك، هناك العديد من الأشياء البسيطة التي يمكنك محاولة تخفيف الجفاف من خلالها، حيث أن معظمها عبارة عن تغييرات أساسية في نمط الحياة يمكن استخدامها معًا للتخفيف من الأعراض، وتشمل طرق علاج جفاف البشرة:

تعديل طريقة الاستحمام

حاولي تبديل الاستحمام الساخن بالاستحمام الفاتر، حيث يمكن للماء الساخن أن يجفف بشرتك عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية، وقد تجدي أيضًا أنه من المفيد تقليل وقتك في الاستحمام إلى 5 إلى 10 دقائق، حيث أن هذا يتجنب التعرض غير الضروري للماء، والذي يمكن أن يترك بشرتك أكثر جفافاً مما كانت عليه قبل الاستحمام.

أيضًا تجنبي الاستحمام أكثر من مرة في اليوم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم جفاف البشرة ، ومن الأفضل أيضًا استخدام صابون غير معطر مصمم للبشرة الحساسة.

غسل الوجه بلطف

عند اختيار غسول الوجه، تجنبي الصابون والمنظفات التي تحتوي على مكونات قاسية، مثل الكحول، الريتينويد، أحماض ألفا هيدروكسي، كبريتات، عطر، حيث قد تجفف هذه المكونات بشرتك وتسبب تهيجًا أو التهابًا.

تجنبي غسل وجهك عدة مرات في اليوم

إذا كنت تعانين من جفاف البشرة، فقد يكون من الأفضل غسل وجهك في الليل فقط، إلا إذا كنت تمارسين الرياضة، حيث أن هذا ينظف وجهك بعد يوم طويل من جمع الأوساخ ويساعدك على منع التخلص من الزيوت اللازمة من الجلد.

ضعي مرطبًا

ابحثي عن مرطب يناسب بشرتك، واستخدميه بانتظام، خاصة بعد الاستحمام، حيث يمكن أن يساعد تطبيقه في هذا الوقت بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة، كما يجب أن يكون مرطب وجهك خاليًا من العطور والكحول، لأنه يمكن أن تسبب هذه المكونات تهيجًا غير ضروري.

استخدمي مرطب الشفاه

يمكن أن يساعد مرطب الشفاه في تخفيف جفاف الشفاه أو تشققها، حيث يجب أن يحتوي مرطب الشفاه على البترول أو الهلام البترولي أو الزيت المعدني.، وتأكدي من أنه عند وضعه لا يتسبب في وخز شفتيك، حيث إذا حدث ذلك، فهذه إشارة أن تجربي منتجًا آخر.

ضعي القطن الناعم على الوجه

قد يؤدي التعرض للطقس البارد إلى تفاقم جفاف البشرة، لذلك حاولي تجميع وشاح من القطن حول وجهك لمنع الجفاف، وتجنبي الأقمشة الخشنة والملابس الضيقة والصوف، أيضًا يجب أن يكون المنظف مضادًا للحساسية وخاليًا من الأصباغ والعطور، حيث يمكنك الاستمتاع بالمنظفات المصممة للبشرة الحساسة.

جربي مرطب

قد يكون انخفاض الرطوبة عاملاً في جفاف البشرة ، لذلك استخدمي مرطبًا في الغرفة الت تقضي فيها الكثير من الوقت، وتأكدي من سهولة تنظيف جهاز الترطيب الخاص بك، مما قد يمنع تراكم البكتيريا.

كبديل منخفض التكلفة، يمكنك أيضًا وضع وعاء من الماء في الغرفة، حيث أن هذا أيضًا يتجنب مخاطر البكتيريا أو التراكم الفطري أو الجسيمات المجهرية غير المرغوب فيها في الهواء.

تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة والحارة

من الأفضل تجنب بعض الأطعمة، مثل الحمضيات، والأطعمة الساخنة والحارة جدًا، وكميات كبيرة من المشروبات الساخنة، والكحول، والتي قد تساهم في حدوث جفاف البشرة.

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