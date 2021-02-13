جميلة البوابة: القلوب الحمراء والبيضاء موضة عيدالحب 2021

باقي يوم واحد على عيد الحب، الهدية جاهزة، الشوكولاتة جاهزة الملابس والاكسسوارات كلها جاهزة ولكن ماذا عن أظافرك؟ لا تقلقي جمعنا لك أهم تصاميم ورسومات الاظافر الخاصة بعيد الحب لتكوني مميزة في اطلالتك في هذا اليوم الرومانسي الرائع.

جميلة البوابة: 4 أفكار رائعة للعزاب في عيد الحب

لا زال اللون الأحمر بكل درجاته متربعاً على عرش عيد الحب كاللون الأكثر تفضيلاً بين الفتيات والنساء ولكن الجديد هذا العام إدخال اللون الابيض الى التصاميم الخاصة بعيد الحب كرسم قلوب باللون الأبيض أو عمل حواف على طرف الاظفر سواء من الطرف الخارجي أو الداخلي بالاضافة الى اللون الشفاف الذي لا زال يلقى رواجاً بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك الاختيار من مجموعة رسومات وتصاميم مثل القلوب الحمراء والبيضاء بالاضافة الى اللون الاحمر الكلاسيكي.

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