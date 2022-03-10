جميلة البوابة: تخلصي من علامات الشيخوخة المبكرة من بين جميع المناطق التي تتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ، من المحتمل أن يتصدر الجلد المحيط بالعيون. هذا الجلد حساس للغاية ورقيق للغاية ويتطلب العناية المناسبة لإبعاد علامات البهتان والشيخوخة. تعمل أعيننا كثيرًا على مدار اليوم ، بدءًا من الرمش وحتى التعبير عن مشاعرنا ويمكن أن تكون سببًا رئيسيًا للشيخوخة المبكرة.

جميلة البوابة: تخلصي من علامات الشيخوخة المبكرة

الأسباب

علاوة على ذلك ، يمكن للأسباب الوراثية والأشعة فوق البنفسجية والضغط الخارجي وخيارات نمط الحياة أن تتسبب أيضًا في شيخوخة الجلد حول العينين بسرعة أكبر.

مع الوضع الحالي الذي يحصر معظمنا في منازلنا، فإننا نميل إلى استثمار وقتنا في التحديق في التلفزيون والأجهزة اللوحية وهواتفنا. مع هذا ، نزيد من الضغط على أعيننا وبالتالي نزيد من الضغط على الجلد حول أعيننا.

أنت بحاجة إلى روتين خاص ومخصص للعناية بعينيك يتناسب مع متطلبات يومك. فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة.

جميلة البوابة: تخلصي من علامات الشيخوخة المبكرة

الخطوات:

1.الترطيب - يعد ترطيب بشرتك من أبسط الخطوات التي لم يتم تقديرها كثيرًا والتي يميل الناس إلى تجاهلها كثيرًا. جلدنا مثل قشرة العنب - بمجرد أن يبدأ في فقدان الماء ، يبدأ في الانكماش ويمكن أن تصبح التجاعيد مرئية. ولكن بمجرد استعادة الرطوبة ، ينتفخ الجلد ويقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد. نظرًا لأن الجلد حول العينين يفتقر إلى الغدد الدهنية (المرطب الطبيعي للبشرة) ، فقد يكون أكثر عرضة للجفاف والبهتان. لذلك يعتبر الترطيب خطوة أساسية لمنطقة تحت العين.

2.اختيار مزيل المكياج المناسب - هناك العديد من منتجات المكياج للعين مثل الماسكارا وظلال العيون والكونسيلر بالإضافة إلى محددات العيون التي يمكن أن تتراكم وتترك الكثير من البقايا داخل وحول العينين. اختر منظفًا يناسب جميع أنواع البشرة ويحتوي على مرطبات لضمان الاحتفاظ بالرطوبة حول العينين. مفتاح استخدام مزيل مكياج العيون هو وضع وسادة قطنية على جفونك لبضع ثوانٍ و ثم امسحه برفق من الداخل إلى الخارج. تجنب الفرك القاسي لأن هذا يتسبب في تمدد الجلد ويؤدي في النهاية إلى ظهور الخطوط والتجاعيد.

3.استثمر في مصل جيد مضاد للشيخوخة - تحتوي الأمصال على مكونات أكثر تركيزًا وفعالية تستهدف مخاوف محددة ، سواء كانت الخطوط الدقيقة أو الانتفاخ أو أكياس العين أو الهالات السوداء. تحتوي الأمصال أيضًا على تناسق أرق بحيث يمتصه الجلد بشكل أسرع من كريم العين. يمكن أيضًا وضعها تحت المكياج لأنها خفيفة الوزن جدًا مقارنة بالكريمات. ضعيه دائمًا بدءًا من الزاوية الداخلية للعين حتى عظم الحاجب بإصبع نظيف مع ضغط خفيف جدًا. ضعي في اعتبارك حقيقة أن الكريم / المصل لا ينبغي وضعه مباشرة على الجفن أو بالقرب من العينين لأن المنتج قد يسبب تهيجًا.

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