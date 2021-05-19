جميلة البوابة: ذوب الدهون الزائدة مع هذا المشروب!

بعد رمضان والعيد أنت بحاجة الى إحراق رواسب الدهون التي تراكمت.. هذا المشروب الصحي واللذيذ سيساعدك بين عشية وضحاها على خسارة الوزن وفقدان الوزن...
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مشروب الليمون مع البابريكا
المكونات:
240 مل ماء مغلي
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
1عصير ليمون وقشر
رشة بابريكا حارة
الطريقة:
أضف قشر الليمون المبشور إلى 240 مل من الماء المغلي.
نضع باقي المكونات بعد 10 دقائق ويقلب جيدا.
اشرب الخليط قبل وبعد كل وجبة.
الفوائد الصحية للمكونات:
الفلفل المطحون: يعمل الفلفل المطحون على تسريع عملية الأيض وهو مفيد لعملية الهضم
الخل: يساعد على تحفيز تكسير الدهون
الليمون: يساعد في الوقاية من الدهون
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