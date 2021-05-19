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جميلة البوابة: ذوب الدهون الزائدة مع هذا المشروب!

منشور 19 أيّار / مايو 2021 - 02:30
مشروب الليمون مع البابريكا

بعد رمضان والعيد أنت بحاجة الى إحراق رواسب الدهون التي تراكمت.. هذا المشروب الصحي واللذيذ سيساعدك بين عشية وضحاها على خسارة الوزن وفقدان الوزن...

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مشروب الليمون مع البابريكا

المكونات:

240 مل ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1عصير ليمون وقشر

رشة بابريكا حارة

الطريقة:

أضف قشر الليمون المبشور إلى 240 مل من الماء المغلي.

نضع باقي المكونات بعد 10 دقائق ويقلب جيدا.

اشرب الخليط قبل وبعد كل وجبة.

الفوائد الصحية للمكونات:

الفلفل المطحون: يعمل الفلفل المطحون على تسريع عملية الأيض وهو مفيد لعملية الهضم

الخل: يساعد على تحفيز تكسير الدهون

الليمون: يساعد في الوقاية من الدهون

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