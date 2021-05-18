طبيب البوابة: ما هو الفرق بين فقدان الوزن وفقدان الدهون؟

إذا كنت قد فكرت يومًا في الحفاظ على لياقتك ، فنحن على يقين من أنك فكرت في مصطلحات فقدان الوزن وفقدان الدهون ...

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في حين أن كل من فقدان الوزن والدهون أمران حاسمان بطريقتهما الخاصة ويتم استخدامهما بالتبادل ، فإن لهما معاني مختلفة.

الفرق بين الاثنين

ببساطة ، يشير فقدان الوزن إلى الانخفاض العام في الوزن الكلي للكيلو، بما في ذلك الوزن الذي يمكن أن تخسره مثل وزن الماء والدهون والعضلات.

من ناحية أخرى ، يشير فقدان الدهون إلى انخفاض معين في نسبة الدهون في الجسم أو بطريقة ما يعني فقدان الوزن من الدهون ويعمل كهدف أكثر تحديدًا.

كلا المصطلحين مهمان نسبيًا لفقدان الوزن ، ولكن تحديد احتياجاتك ذات الأولوية قد يساعدك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع وتحقيق التحول الذي تريده.

لماذا لا يعتبر فقدان الدهون مثل فقدان الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام فقدان الدهون وفقدان الوزن بالتبادل هو أن معظم الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يهدفون إلى إنقاص دهون الجسم في هذه العملية. ومع ذلك ، فإن خسارة الدهون في الجسم لا تعني فقدان الوزن في حد ذاته.

ثانيًا ، على عكس فقدان الوزن أو تقليل الوزن بالكيلو جرام، لا يمكن تعيين فقدان الدهون باستخدام مقياس الوزن. وللسبب نفسه ، يشير العديد من الخبراء إلى أن رؤية الرقم على المقياس ليس علامة حقيقية أو ما إذا كنت تفقد الدهون والعضلات وبأي طريقة بالضبط.

ما الذي يجب أن تستهدفه؟

يمكن أن يكون فقدان الوزن على رأس قائمة اهدافك، ولكن بالنسبة لتكوين الجسم الصحي، فإن فقدان الدهون هو الهدف الذي يجب أن تهدف إليه.

يمكن أن يشمل فقدان الوزن ، في مجمله ، أيضًا فقدان الماء والعضلات، مما قد يضر بالصحة العامة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد التركيز على فقدان الدهون على فقدان الوزن في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة والالتهابات وتقليل فقدان كتلة العضلات ويساعدك على الحفاظ على الخسارة أيضًا.

إن محاولة فقدان الدهون يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة ، والتي من المحتمل أن تكون خطيرة ، ولكنها أيضًا تحافظ على نمو الأنسجة الخالية من الدهون. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد أنسجة العضلات أيضًا في توفير القوة وخفة الحركة وحرق المزيد من السعرات الحرارية ، حتى أثناء الراحة.

يمكن أن يهدف تقليل فقدان الدهون أيضًا إلى تقليل مستويات الدهون الحشوية في الجسم ، وهي أكثر أنواع الدهون ضررًا.

بشكل عام ، يساعد التركيز على فقدان الدهون على تعزيز وظائف الجسم وحيويته بشكل أفضل ، مقارنة بفقدان الوزن.

كيف يمكنك تتبع فقدان الدهون؟

الاعتماد على الميزان وحده قد لا يعمل ككاشف دقيق لمقدار الدهون الذي تفقده بالفعل أو يحدد كتلة العضلات لديك.

ومع ذلك ، فإن استخدام وسائل كشف أكثر دقة ، مثل مقياس الدهون في الجسم ، يمكن أن يساعد في قياس نسبة الدهون في الجسم ، وبالتالي يوجهك نحو الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها. يمكن أن يساعدك استخدام أدوات مثلskinfold أيضًا على فهم تكوين الدهون في الجسم. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات قد تستغرق وقتًا قبل أن تتكيف معها.

يعتقد بعض الناس أيضًا أن استخدام شريط بسيط للخصر للتحقق من محيطك أسهل أيضًا ، وطريقة أفضل لبدء تتبع فقدان الدهون.

كيفية التخلص من الدهون والحفاظ على كتلة العضلات؟

بمجرد أن تركز على فقدان الدهون ، يجب أن تركز الخطوات التالية على إيجاد طرق تدعم فقدان كتلة العضلات والحفاظ عليها:

يمكن لبعض الحيل التي تعمل على تعزيز فقدان الدهون أن تأتي بنتائج عكسية أيضًا إذا لم تكن لديك استراتيجية جيدة.

ومع ذلك ، بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بانتظام ، هناك أيضًا بعض الطرق الأخرى للتأكد من أنك تفقد الوزن على شكل دهون وفي نفس الوقت ، تحافظ على كتلة العضلات:

تأكد من أن لديك كمية كافية من البروتين ، ويفضل أن يكون ذلك في كل وجبة

تناول سعرات حرارية أقل وتهدف إلى الوصول إلى نقص في السعرات الحرارية

التركيز على أشكال التمارين المكثفة مثل تمارين القلب والأثقال.

إذا كنت تركز على إنقاص الوزن (دهون الجسم) ، فاستهدف تقليل 500-700 جرام من الوزن كل أسبوع.

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