جميلة البوابة: زيوت أساسية للتخلص من الإجهاد الناتج عن فيروس كورونا

لقد مر وقت طويل ونحن نتعايش مع كوفيد-19 ، ومع تحول حالة أمتنا والأحباء القريبين من سيئ إلى أسوأ ، فمن الطبيعي أن نشعر بالاكتئاب والتوتر والحزن. هذه الأوقات ليست سهلة ، ويتطلب الأمر الكثير من الجهد لتقوية أنفسنا والإيمان بأن الأمور ستتحسن يومًا ما...

أنت تعرف أن التوتر والحزن والاكتئاب يمكن أن يكون لهما تأثير سلبي للغاية على هرموناتك ويمكن أن يؤدي إلى المرض والأمراض العقلية. منذ أن بدأت في العلاج بالروائح منذ سنوات، أستخدم الزيوت الأساسية لتهدئة نفسي خلال هذه الأوقات. أستخدام هذه الزيوت بطرق مختلفة للأسترخاء، مثل استخدامها في ماء الاستحمام لإعطاء إحساس بالبرودة أو رشها في الغرفة، على مجففات أو استخدامها في موزع؛ رائحة هذه الزيوت.

شارك خبراء الجمال قائمة بالزيوت التي يجب عليك استخدامها خلال هذه الأوقات:

أفضل زيت للتخلص من التوتر هو زيت خشب الصندل. يمكنك وضعه في موزع أو في ماء الاستحمام أو استخدامه كعطر كل يوم وهذا بالتأكيد سيخلصك من التوتر. هذا هو السبب في أن الناس يستخدمون خشب الصندل مثل التيلاك لأنه يبرد عقلك على الفور.

زيت الياسمين من الزيوت الأخرى التي تساعد كثيراً في التخلص من التوتر والاكتئاب. يستخدم هذا الزيت كثيرًا في حفلات الزفاف وفي المعابد لأن هذا الزيت ينعشك على الفور ويريح عضلاتك.

علاج آخر رائع للقلق هو زيت الورد. استخدم هذا الزيت في ماء الاستحمام أو كعطر.

لمساعدتك على النوم ، استخدمي زيت اللافندر. رشي قطرتين أو ثلاث قطرات منه على وسادتك أو أشعلي ناشرًا وضعي 5-6 قطرات. يمكنك أيضًا وضع 2-3 قطرات على راحة يدك وعلى الضفيرة الشمسية لتساعدك على النوم بشكل أفضل.

من المهم أن تعتني بكبار السن في منزلك ، يجب أن يكون لديهم تدفق من المشاعر التي لا يستطيع الكثيرون التعبير عنها. لمساعدتهم على التخلص من القلق والاكتئاب ، استخدمي زيت يلانج يلانج. ضعيها على الشعر بعد الاستحمام ، ويمكن نقع الأقدام في ماء الإيلنغ أو حتى يمكنهم استخدامه كعطر كل يوم.

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