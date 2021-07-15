جميلة البوابة: علاجات منزلية فعالة للأيدي المسمرة

في الصيف ، لا تؤدي الحرارة إلى تجفيف أجسامنا فحسب ، بل تجعل بشرتنا باهتة وجافة أيضًا. الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس تجعل الجلد مسمراً كما أنه يخترق الطبقات السفلية منه...

يزيد التسمير من خطر الشيخوخة المبكرة. تتعرض أيدينا لأقصى قدر من التعرض لأشعة الشمس ومن الصعب جدًا حماية أيدينا من الأشعة الضارة. جميلة البوابة تقدم لك بعض العلاجات المنزلية للأيدي المسمرة.

خلطة لبن الزبادي والكركم

يحتوي لبن الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، بينما يعمل الكركم على تحسين لون البشرة غير المتكافئ. خذ وعاء من الزبادي وأضف 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. امزجيها معًا وضعي المزيج على يديك المدبوغة. اتركه لمدة 20 دقيقة واشطفه بالماء النظيف.

عصير ليمون

يحمي فيتامين سي الموجود في عصير الليمون خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. خذ وعاءًا من عصير الليمون الدافئ وانقع يديك فيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. اشطف يديك بالماء البارد وتأكد من ترطيب بشرتك بعد ذلك لأن عصير الليمون الحمضي يمكن أن يجعل بشرتك جافة.

معجون لوز

اللوز غني بالفيتامينات التي تحمي البشرة وتحسن صحة الجلد. خذ من 5 إلى 6 حبات من اللوز وانقعها طوال الليل. امزج اللوز بكمية صغيرة من الحليب لعمل عجينة. ضع العجينة واتركها طوال الليل واغسلها بالماء النظيف.

خشب الصندل ومسحوق الكركم

خذ ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل ومسحوق الكركم واخلطهم جيدًا. أضف 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد واخلطهم معًا لصنع عجينة سميكة. ضع العجينة على يديك واتركها لمدة 30 دقيقة. اشطفيه بالماء النظيف. ستعمل هذه العجينة على تحسين بشرة الجلد وعلاج المناطق المتضررة.

جل الصبار

مضادات الأكسدة الموجودة في هلام الصبار تحمي خلايا الجلد من التلف وتساعد في إزالة الدباغة. خذ بعض هلام الصبار الطازج من عصارة أوراق الصبار وقم بتطبيقه على يديك. اتركه طوال الليل واغسله بالماء النظيف في الصباح

معجون الخيار

الخيار غني بالفيتامينات التي يمكن أن تنعش بشرتك وتساعد في استعادة التوهج المفقود. خذ بضع قطرات من عصير الخيار وأضف إليه بضع قطرات من عصير الليمون. ضع العجينة على يديك واتركها لمدة 30 دقيقة قبل شطفها.

المزيد:

فوائد مدهشة لأقنعة النوم الليلية.. لا تفوتيها في روتين جمالك

طبيب البوابة: كيف يمكن أن تسبب مكملات إنقاص الوزن ضررًا لجسمك؟