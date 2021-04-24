جميلة البوابة: هذه الزيوت العطرية تعالج الطفح الجلدي بفعالية

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي التي تسببها عوامل متعددة. مع اقتراب موسم الصيف، أصبح الطفح الجلدي ظاهرة شائعة...

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من بين العديد من الأسباب ، الحساسية ، الجرح ، اللدغة ، لدغة الحشرات ، الحرارة الزائدة ، العدوى ، الحكة بسبب حرارة الصيف والتعرض لأشعة الشمس ، وحروق الشمس هي الأسباب الشائعة.

يعد استخدام الزيوت الأساسية من أكثر الطرق فعالية للتحكم في الطفح الجلدي. تحتوي بعض الزيوت الأساسية على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يتم استخلاصها من أوراق وبراعم ولحاء وأزهار النباتات التي تحتفظ بنفس خصائص الشفاء مثل النبات. جميلة البوابة تستعرض معكم بعض الزيوت الأساسية التي يمكنهم الاحتفاظ بها في متناول اليد لتهدئة البشرة وإرخائها أثناء الطفح الجلدي.

خشب الصندل - له نفس الخصائص في الزيت العطري مثل النبات والخشب، وهو شائع الاستخدام لأسباب دينية عديدة. خشب الصندل هو عنصر رئيسي في المساعدة في علاج الطفح الجلدي المزعج والمثير للحكة.

النعناع - يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدي لتخفيف الالتهاب على الجلد. يحتوي على المنثول الطبيعي الذي له تأثير مسكن على الجلد المتهيج.

زيت عشبة الليمون والزعتر- إنه زيت أساسي فعال يعمل بشكل جيد للغاية على لدغات الحشرات. لها خصائص قابضة طبيعية تساعد في الشفاء أيضًا.

زيت اللافندر - أثبت لسنوات عديدة فعاليته في تخفيف الألم وكذلك المساعدة في تهدئة الطفح الجلدي والتهاب الجلد. كما أنه يساعد في تقليل احمرار الجلد الناجم غالبًا عن التهيج واسمرار البشرة.

زيت الأوكالبتوس - يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدي. إنه فعال بشكل خاص في توفير الرطوبة للطفح الجلدي المتهيج والحكة والمؤلمة.



زيت البابونج - يحتوي على مادة الآزولين المعروفة بقدرتها على ترطيب البشرة المتهيجة والحكة. كما أنه جيد لتقليل الالتهاب في جميع أنواع الطفح الجلدي.

زيت المسك - هو الأكثر فعالية في الطفح الحراري لأنه يحتوي على خصائص قلوية تساعد على توازن الزيت في الجلد. يرطب البشرة ويساعد في التعافي بشكل أسرع من مشاكل الجلد الملتهبة.

وأخيراً يجب أن تكون الزيوت الأساسية جزءًا من روتينك اليومي. على سبيل المثال، يمكنك إضافتها إلى بودرة التلك أو صنع رذاذ أو صنع مكعبات ثلج. يمكن أن تكون إضافة زيت اللافندر إلى الماء وتجميده في مكعبات صغيرة الحجم وسيلة جيدة لتهدئة التورم أو الجلد خلال الأيام الحارة. يمكن أن تكون الزيوت العطرية مفيدة في المشي في الطبيعة ، وإجازات المغامرة ، على سبيل المثال - يمكن خلط عشب الليمون والزعتر والخزامى مع مرطب لاستخدامه كطارد. يجب أن يكون جزءًا حيويًا من مجموعة أدوات السفر الخاصة بك ، خاصة الزيوت مثل اللافندر والأوكالبتوس.

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