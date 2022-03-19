حسناء البوابة: قناع الصبار والكتان لإطالة الشعر زادت منذ فترة المقالات الخاصة بالأقنعة التي تطيل الشعر بين عشية وضحاها؟ هل تعمل فعلا؟ هل هي آمنة للاستخدام؟ حسنًا ، هناك بالتأكيد الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها في أذهان الكثيرين ، لذا إليك أفضل ما وجدناه

حسناء البوابة: قناع الصبار والكتان لإطالة الشعر

قناع إطالة الشعر الليلي

يعمل قناع الشعر الليلي بشكل جيد على جميع أنواع الشعر خاصة لمن يعانون من الشعر الجاف والتالف والمجعد. تعمل هذه الأقنعة على ترطيب خصلات الشعر وتقليل تقصفه وتجعده وبالتالي إضفاء لمعان على الشعر. من الآمن ترك بعض المكونات على شعرك طوال الليل ، لكن ليس كلها. لذلك ، أثناء اختيار قناع الشعر، تجنب استخدام مكونات مثل البيض وخل التفاح. يُنصح باستخدام قناع الشعر الليلي مرة أو مرتين في الشهر لتحسين صحة الشعر وتعزيز نمو الشعر بشكل أفضل.

حسناء البوابة: قناع الصبار والكتان لإطالة الشعر

كيف يفيد الصبار وبذور الكتان شعرك؟

الصبار غني بالفيتامينات ويمكن أن يساهم في تجدد الخلايا (وهي عملية طبيعية تتضمن التساقط المستمر لخلايا الجلد الميتة واستبدالها بخلايا الجلد الأصغر سنًا ، على مدار فترة زمنية) وتعزز نمو الخلايا الصحي وبالتالي تعزز نمو الشعر. يمكن أن يساعد جل الصبار في تعزيز نمو الشعر لأنه يساعد على تنظيف وتغذية فروة الرأس ويمكن أن يساعد في تقليل تكسر الشعر وتحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر. يمكن أن يتغلغل الصبار في بصيلات الشعر ويمكن أن يحسن الشعر الجاف والتالف ويحسنه.

تحتوي بذور الكتان على فيتامين E الذي يمكن أن يساعد في منع ضرر الجذور الحرة على فروة الرأس ويمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل أفضل. إنه غني بفيتامين ب وهو فيتامين أساسي للشعر لأنه يقوي بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر. يمكن لأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان أن تعزز نمو الشعر وتقلل من تساقط الشعر لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات لتقوية بصيلات الشعر وتعزيز صحة جلد فروة الرأس بشكل أفضل.

حسناء البوابة: قناع الصبار والكتان لإطالة الشعر

وصفة لقناع نمو الشعر الليلي بالصبار وبذور الكتان:

الطريقة:

في إناء للتدفئة ، أضيفي بذور الكتان والماء واتركيه حتى يغلي. ثم اتركه يغلي على نار عالية لمدة 2 إلى 3 دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح مثل قوام الهلام. ثم أطفئ اللهب وقم بتغطية هذا الخليط بغطاء واتركه لمدة ساعة حتى يبرد تمامًا. بعد ذلك ، قم بتصفية هذا الخليط في وعاء ، باستخدام قطعة قماش من الشاش (تأكد من عصر الجل بشكل صحيح ، حيث يصعب استخراجه).

لعمل قناع الشعر:

نصيحة: إذا كنت ترغب في صنع هلام الصبار الطازج في المنزل ، فكل ما عليك فعله هو غسل ورقة كبيرة أو ورقتين صغيرتين من الصبار ، وقطع الجزء السفلي ، وتركه ينقع في الماء لمدة ساعتين. ثم قشر الطبقة الخارجية للورقة وباستخدام ملعقة ، اكشط لب الصبار.

ثم صب اللب في مطحنة الخلاط وطحنه في عجينة ناعمة ، دون أي كتل ، لذلك سيكون سهل التطبيق. ثم يصبح جاهزًا للاستخدام.

الطريقة والتطبيق: اخلطي هذين المكونين جيدًا حتى تمتزج جيدًا. نضيف زيت الزيتون ونخلط. بعد ذلك ، قسّمي شعرك واستخدمي فرشاة لفرده، ضعي هذا المزيج بالتساوي على فروة رأسك وشعرك ودلكيه برفق باستخدام حركات دائرية. ثم غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه طوال الليل. اغسليه في صباح اليوم التالي بشامبو وبلسم معتدل.

حسناء البوابة: قناع الصبار والكتان لإطالة الشعر

نصائح عامة:

يُنصح بوضع هذا القناع قبل ذهابك للنوم مباشرةً ، بحيث يبقى لمدة 8 ساعات تقريبًا.

يوصى بإضافة زيت الزيتون لأن زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يعزز صحة الشعر ويحمي الشعر من التلف. لتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وزيادة نمو الشعر.

يوصى باختبار الحساسية قبل التطبيق الكامل.

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