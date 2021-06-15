جميلة البوابة: 3 خطوات بسيطة لإنقاص الوزن بطرق علمية

اتباع العديد من الأنظمة الغذائية يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع وعدم الرضا، مما يجعل من الصعب الالتزام بأي طريقة، بغض النظر عن مدى فعاليتها ...

يلعب الأكل الصحي دورًا رئيسيًا في رحلة إنقاص الوزن. لكن الخبر السار هو أن هناك أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالأطعمة الكاملة، وهي فعالة في إنقاص الوزن ويسهل الالتزام بها.

ثلاث خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع:

قلل من الكربوهيدرات المكررة

يعد التقليل من الكربوهيدرات المكررة من أسهل الطرق لفقدان الوزن. يمكن القيام بذلك عن طريق استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة. يساعد القيام بذلك عن طريق خفض مستويات الجوع وبالتالي ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل. أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، سوف يستخدم جسمك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

يؤدي اختيار تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى زيادة تناول الألياف وإبطاء عملية الهضم. هذا يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. يرتبط استهلاك الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المكررة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

تناول البروتين والدهون والخضروات

يعد تناول الخضروات الورقية أفضل شيء يمكنك القيام به لدعم رحلة إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة. الخضار الخضراء مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. بعض الخضروات الخضراء منخفضة السعرات الحرارية والمليئة بالمغذيات تشمل البروكلي، والقرنبيط، والسبانخ، والطماطم، واللفت، وبراعم بروكسل، والملفوف، والسلق السويسري، والخس، والخيار.

ليست كل الدهون سيئة. في الواقع ، يتطلب جسمك الدهون الصحية ليعمل بسلاسة. يعتبر زيت الزيتون وزيت الأفوكادو من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها لإدراج الدهون الصحية في نظامك الغذائي. يجب استخدام الدهون مثل زيت جوز الهند والزبدة باعتدال نظرًا لارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيها. إن تناول كمية كافية من البروتين مهم للحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. يمكن أن يساعد البروتين الكافي في النظام الغذائي على تحسين عوامل الخطر القلبية ، والشهية ووزن الجسم.

القاعدة الأساسية الآمنة هي استهلاك 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم. إذا كان وزنك حوالي 50 كيلوغرامًا ، فإن تناول البروتين المثالي هو ما بين 50-60 جرامًا في اليوم. و تشمل بعض مصادر البروتين الصحية اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والبروتينات النباتية.

البقاء نشيطاً بدنياً

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن بشكل أسرع. لقد ثبت أن رفع الأثقال مفيد لفقدان الوزن والصحة العامة. حيث يساعد رفع الأثقال في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن. إلى جانب رفع الأثقال ، يمكنك أيضًا تضمين بعض أمراض القلب في روتينك لصحة قلبك.

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