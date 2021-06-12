طبيب البوابة: لماذا لا تخسر الوزن حتى بعد إتباع الحميات الغذائية؟

يمكن أن يكون فقدان الوزن عملية شاقة. ولكن مع اتباع نظام غذائي سليم، وممارسة الرياضة، والتصميم والمثابرة، فإن فقدان الوزن لن يكون مستحيلًا...

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ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإن الكثير من الناس يرتكبون الكثير من الأخطاء السخيفة. فهم إما يؤمنون بالخرافات والمفاهيم الخاطئة المتداولة بين الناس أو يثقون بكلمة شخص يعرفونه. بشكل عام ، هذه الأخطاء الشائعة هي ما يعيق عملية إنقاص الوزن بالنسبة للكثيرين ممن يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من السمنة.

إذا كنت تريد رؤية بعض النتائج الفعالة لفقدان الوزن اتبع هذه النصائح:

توقف عن التركيز أكثر من اللازم على الميزان

لا يتعلق فقدان الوزن بالأرقام فقط. بل يتعلق بالحصول على جسم صحي وتقليل جميع المخاطر المحتملة للإصابة بالأمراض الناجمة عن زيادة الوزن الزائد. إذا ركزت فقط على الميزان ، فقد تتجاهل احتياجاتك الغذائية ، مما قد يخلق مشاكل أكبر لك في المستقبل. بدلاً من ذلك ، التزم بنظام غذائي صحي ولا تتنازل عن صحتك.

حاول التركيز على تنمية العضلات

أثناء محاولة التخلص من الكيلوجرامات، الكثير من الناس يهملون رفع الأثقال. ومع ذلك ، فإن رفع الأثقال وتمرين المقاومة هو ما يقوي الجسم ويحسن التكوين العام للجسم. خاصة عندما تهدف إلى إنقاص دهون البطن والفخذين ، حيث يوصى بالتمارين المكثفة.

اختر نظاماً غذائياً مناسباً

قد يبدو النظام الغذائي قليل الدسم مناسباً لأي شخص يحاول إنقاص الوزن. ومع ذلك ، فهو ليس حلاً طويل المدى لأهدافك في إنقاص الوزن. لن يؤدي اختيار نظام غذائي قليل الدسم إلى التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك أكثر جوعًا. سيؤدي ذلك فقط إلى كثرة الأكل، مما قد يؤدي إلى تحطيم عملية إنقاص الوزن.

تناول ما يكفي من البروتين

النظام الغذائي الصحي الغني بالبروتين يبقيك شبعاً لفترة أطول من الوقت. إلى جانب تزويدك بأقصى قدر من الطاقة ، فإنه يساعدك أيضًا على تجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية لفترات طويلة. يساعد هذا بشكل سحري على زيادة وزنك في برنامجك ويزيد أيضًا من معدل الأيض ويحمي كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

تناول سعرات حرارية أقل

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، قد يكون من الصعب للغاية الابتعاد عن الأطعمة اللذيذة وغير الصحية. لذلك ، في البداية ، فإن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه أي شخص هو تناول سعرات حرارية أكثر من حرقها. مفتاح فقدان الوزن هو العكس تماما. يمكن أن يساعدك التمرين المنتظم والأكل الصحي على تحقيق ذلك.

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