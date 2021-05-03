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تحضيرات العيد: 6 قطع ذهبية لمائدة عيد الفطر

منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 04:28
تحضيرات العيد: 6 قطع ذهبية لمائدة عيد الفطر

مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الفطر لا بد أن تبدئي بالتفكير في طرق إبداعية جديدة لمشاركة فرحة العيد مع الضيوف. نقدم لك 6 قطع ذهبية لتقديم حلويات العيد بطريقة مبتكرة وجميلة...

الطبق الذهبي بقلائد الكريستال مناسب ليكون طبق رئيس لتقديم كعك العيد.

الطبق الذهبي بدون قلائد مناسب لتقديم البتيفور والبسكويت.

الصينية الذهبية تستخدم لتقديم القهوة مع ستاند للفناجين.

الصينية ذات الطبقات يمكن أن تستخدم لتقديم قطع الكيك الصغيرة.

ستاند الكب كيك يمكن ان يستخدم لتقديم كرات التمر بالمكسرات.

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