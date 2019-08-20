جيسيكا ألبا تطلق مجموعة أحمر شفاه نباتية تحميكِ من جفاف شفتيكِ

أحمر الشفاه أساسي لكل سيدة، ويتنوع بالعديد من الألوان المغرية، مثل الأحمر ودرجات الوردي وغيره، ولكنه أحيانًا ما يكون مزعجًا عندما يسبب جفاف الشفاه ويمنحها ذلك المظهر المتشقق، فضلًا عن مخاطر ما يحتويه من مواد كيمائية.

وبسبب ذلك، قررت الممثلة الجميلة "جيسيكا ألبا" إطلاق مجموعة من أحمر الشفاه السائل، تتنوع في الألوان، خاصة درجات النيود، وأبرز ما يميزها هو أنها نباتية وذات مكونات عضوية تحمي شفتيكِ من الجفاف.

ووفقا لما ورد في مجلة "بيور واو"، كشفت جيسيكا عن مجموعتها لأحمر الشفاه مؤخرًا، والي تعاونت في إطلاقها مع خبير المكياج "دانيل مارتن"، والذي يشتهر بكونه خبير مكياج ميغان ماركل.

تحدثت جيسيكا عن مجموعتها، وقالت إن أنواع أحمر الشفاه السائلة التقليدية، تحتوي على مكونين رئيسين وهما مادة Isododecane المعروفة باسم هلام السيليكون، والتي تساعد على جفاف أحمر الشفاه بسرعة.

بينما تُعرف المادة الأخرى باسم "العوامل المكونة للأفلام"، وهي عبارة عن مواد كيميائية تساعد في ثبات والتصاق أحمر الشفاه بشفتيكِ.

وكشفت الممثلة الأمريكية، أن علامتها "أونيست بيوتي" Honest Beauty للمكياج ومنتجات العناية بالبشرة، استبدلت كلا المكونين ببدائل من مكونات طبيعية، مثل مادة ألكانات جوز الهند والراتنج أو الصمغ المستخلص من شجر الصنوبر.

إضافة إلى ذلك، تشمل مكونات أحمر الشفاه، زيت الأفوكادو وحمض الهيالورونيك، وأكدت جيسيكا أن مجموعتها لأحمر الشفاه تم اختبارها ولا تسبب جفاف الشفتين بعد بضع ساعات من تطبيق المنتج، كما يحدث مع الأنواع الأخرى.

وتتكون المجموعة من 7 ألوان مميزة ومفضلة لدى الكثيرات، والتي تتنوع بين درجات النيود والوردي والسيموني أيضًا.

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