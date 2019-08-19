للبشرة الجافة : 5 نصائح عند وضع المكياج 

هل بشرتك جافة؟ هل تعانين منها خصوصًا عند وضع المكياج؟

تعتبر البشرة من أكثر المناطق الحسّاسة في الجسم ويمكن أن تصبح البشرة جافة عندما تتعرّض للرّياح القاسية والبرد الشديد وفي حال لم تتعرض لترطيب مُستمر، مع قلة المتناول اليومي من السوائل.

بالإضافة إلى استخدام مساحيق التجميل ومنظّفات البشرة ذات الأثر الشديد، والإصابة بالإسهال الحاد الذي يلعب دوراً كبيراً في جفاف البشرة، تزيد احتمالية تَقشُّر الجلد الذي يعمل على حماية الأنسجة الموجودة أسفله، ولتجنّب حدوث ذلك يُنصح بتدليك البشرة بشكل دوريّ؛ مما يساهم في تجديد خلايا البشرة التّالفة، والتّقليل من جفافها.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح المكياج للبشرة الجافة:

1- تعقيم البشرة وذلك بهدف التخلُّص من خلايا الجلد الميتة، والتّاكُّد من خلوُّها من الشوائب والجراثيم.

2- غسول البشرة، الذي يُعّد خالياً من الكحول، وهو سائل يعمل على إعادة توازن البشرة، وإعطائها مظهراً جميلاً.

3- استخدام المرطب، حيث يُنصح باختيار المرطب غير الدُّهني والمناسب للبشرة؛ للحصول على بشرة ناعمة، ويتم تغذيتها بشكل جيّد.

4- استعمال كريم أساس خفيف على البشرة، وتجنب وضع طبقات متعدّدة من المكياج.

5- تجنب استخدام مسحوق ثقيل للخدود على شكل مسحوق أو جل؛ لأنه يجعل البشرة أكثر جفافاً، ويُنصح باستعمال مرهم الترطيب للشّفتان؛ لتصبح الشفاه الجافة ناعمة.

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