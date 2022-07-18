البشرة الغير صافية مثل حب الشباب، أكزيما، وردية وغيرها هي ليست مرض بل هي عرض لتفاعل معين يصيب جسمك، وهناك أطعمة معينة تسبب زيادة إفراز الزهن أو الدهن من الغدد الدهنية الموجودة تحت الجلد مما تسبب في التصاق الجلد الميت لأنه كل 30 يوم نحن نحصل على جلد جديد، فيعتبر زيادة الزهن من تحت الجلد يسبب التصاق ببعض الخلايا الجلد الميتة مما يسد المسام، مما يؤدي ظهور بثور سوداء، حب شباب، والتهابات وبشرة غير صافية، فيجب أن تعرفي أهم الأطعمة والمشروبات التي تغذي البشرة من الداخل.

أطعمة ومشروبات تغذي البشرة من الداخل

أطعمة تغذي البشرة من الداخل

1. الكيوي لتغذية البشرة من الداخل

يحتوي الكيوي على فيتامين ج المضاد للأكسدة الذي يفيد البشرة، ومن فوائد الكيوي للبشرة أنها تساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويحمي الكيوي من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحارب الجذور الحرة المضرة، وينتج الكيوي بروتين الكولاجين المهم لتجدد البشرة.

2. الأفوكادو لتغذية البشرة من الداخل

تنبع فوائد الأفوكادو من مركبات متنوعة ومنها فيتامين هـ وفيتامين ج المضادان للأكسدة الذان يحميان خلايا البشرة من الضرر، وأيضاً

اللوتين والزياكسانثين لتوحيد لون البشرة، والدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في امتصاص فيتامينات أخرى مثل: فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين هـ، وفيتامين ك.

3. الكرنب والسبانخ لتغذية البشرة من الداخل

الكرنب والسبانخ من الورقيات الخضراء أن تغذي بشرتك من الداخل لاحتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة البشرة.

4. الزبادي لتغذية البشرة من الداخل

إن البروبيوتيك الموجودة في الزبادي تمنع تطور الاتهابات التي تؤدي لحب الشباب أو التهاب الجلد التأتبي والصدفية، وأيضاً تساعد مركبات البروبيوتيك في حماية الجلد من الترهل وتزيد من ترطيبه.

5. الأسماك لتغذية البشرة من الداخل

الإنزيم المساعد Q10 يوجد بشكل طبيعي في أجسامنا، ويمكن الحصول عليه من الأسماك، مثل: السلمون، والتونة، والرنجة،لأنه يساعد الإنزيم المساعد في تغذية البشرة من الداخل تعزيز نمو خلايا البشرة من جديد، محاربة الجذور الحرة المضرة بالجلد، التقليل من ظهور الخطوط الناعمة والتجاعيد، المساعدة في تنعيم نسيج الجلد.

6. الجزر لتغذية البشرة من الداخل

تُساعد مركبات البيتا كاروتين في حماية الجلد من أشعة الشمس وكما تحسن من كفاءة النوم، وبالتالي تقلل من ظهور الهالات السوداء تحت العين التي سببها قلة النوم.

مشروبات تغذي البشرة من الداخل

الشاي الأخضر لتغذية البشرة من الداخل

الشاي الأخضر يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب وللأكسدة فإن استخدامه يسهم في معالجة حب الشباب.

الحليب لتغذية البشرة من الداخل

الحليب يعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين د الذي يمكنه حماية بشرتك من أشعة الشمس، وتأخير ظهور التجاعيد، ويمنع تغير لون بشرنك، وكما يمكنك الحصول على فيتامين د من مصادر غذائية أخرى كما ذكرنا في الأسماك.

ماء الليمون لتغذية البشرة من الداخل

ينصح بشرب ماء الليمون صباحًا لأنه يحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة ويعمل على محاربة حب الشباب، ويجعل البشرة أكثر نضارة، ويحمي البشرة من الطفح الجلدي والاحمرار.

عصير الطماطم لتغذية البشرة من الداخل

عصير الطماطم يحتوي على الكثير من الفيتامينات والحديد التي تساعد البشرة في علاج حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة،ويقلل من عصير الطماطم المسامات المفتوحة، والتحكم في إفراز الدهون.

عصير الخيار لتغذية البشرة من الداخل

عصير الخيار يُساعد على تغذية البشرة من الداخل لأنه النسبه العالية من مضادات الأكسدة التي تبقي البشرة منتعشة ومشرقة، ويحتوي على 98% من الماء الذي يعمل على ترطيب البشرة من الداخل.

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