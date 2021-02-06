حافظي على جمالك بدون مكياج!

من أجل تحقيق ذلك الحلم، تفعل النساء الكثير من الأفكار والحيل، وتتوراثن العديد من النصائح والوصفات جيلاً بعد جيل، بلا ملل أو تكاسل، وقد يكلفهن ذلك الكثير من المال، ورغم هذا لا يمكن أن نجد إحداهن لا تبحث عن الجمال والإشراقة تبعاً لظروفها، ومدخراتها، وثقافتها.

يلجأ بعضهن للخلطات الطبيعية، أو مستحضرات التجميل، وقد يصل الأمر إلى الجراحات التجميلية للوجه أو للجسم تبعاً لاحتياج كل امرأة.

ولكن أثبتت الخبرات المتتالية على مدار السنين أن هناك عوامل أساسية تعطي المرأة إشراقة وجمال طبيعي لا تمنحها إياه مستحضرات التجميل أو العمليات الجراحية، هذه العوامل تدوم مع مرور السنوات فنجد المرأة تتمتع بنفس الإطلالة البهية نفسها في عمر الخمسين أو الستين التي كانت تتمتع بها في عمر الثلاثين.

هل يمكن اكتساب طلة مميزة ومشرقة بدون مكياج؟

الإجابة نعم، يمكن أن تتمتع المرأة بجمال طبيعي، يعكس صحة الجسم، وسلامته النفسية، فعند تحقيق شرط الصحة الجسدية والنفسية، يظهر ذلك مباشرة على شكل رونق وجمال طبيعي بوجه وجسم المرأة، نذكر تالياً أهم العوامل التي يمكن بها تحقيق الجمال الطبيعي.

نصائح لجمال البشرة

البشرة والجلد أول ما يعكس جمال المرأة، فالجلد النضر المشدود، يضفي بهاءً على الوجه ويمنح عمراً أقل من الحقيقي، للتمتع ببشرة نضرة يوصى بالنصائح التالية:

شرب الماء، ينصح كل أطباء الجلدية بشرب كميات كافية من الماء يومياً وهو ما لايقل عن 8 أكواب كاملة، الماء مفيد لكل أجهزة الجسم فهو ينقي الدم من السموم، ويحد من مخاطر إصابة الكلى، بالإضافة إلى كونه يريح الجهاز الهضمي، ولكن من أهم فوائده أنه يساعد على جعل البشرة مشدودة ونضرة، ويؤخر من ظهور التجاعيد، وينقي البشرة من البثور والزهم الذي قد يصيبها.

استخدام واقيات الشمس، تؤثر أشعة الشمس سلبا على الجلد، فتعمل على ظهور البقع، والبثور، والتصبغات، يعمل واقي الشمس على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا البشرة، لذا يجب المداومة على واقيات الشمس صيفاً وشتاءاً، وطوال مدة البقاء خارج المنزل.

استخدام روتين يومي للبشرة، تحتاج البشرة إلى غسول، ومرطب بشكل يومي ومقشر بشكل أسبوعي للتخلص من الجلد الميت وتجديد الخلايا، تحتاج كل بشرة إلى ما يناسب طبيعتها من مستحضرات العناية الشخصية.

تناول الوجبات المتوازنة، يعد تناول الطعام الصحي المليء بالخضروات والفاكهة أحد أهم عوامل نضارة البشرة وتألقها، خاصة تلك الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، وفيتامين هـ، كونها تحمي الجلد من الشوارد الحرة الضارة جداً بخلايا البشرة وأحد مسببات السرطان.

النوم لفترات كافية، يتسبب السهر وعدم الحصول على الساعات الكافية من النوم بمشاكل عديدة للجسم عامة والبشرة خاصة، فيظهر الإجهاد على الوجه بوضوح، وتتلون المنطقة أسفل العيون بالأسود، وقد يظهر النمش والكلف، والتصبغات، لذا ينصح دئماً بالحصول على قدر كافي من ساعات النوم ويفضل أن تكون في الليل حتى ينضبط معدل إفراز الهرمونات، مما ينعكس على رونق البشرة.

نصائح لجمال الشعر

يمثل شعر المرأة تاجاً لها، فنجد أن جميع النساء تحب مظهر شعرها وتحرص على أن يبدو لامعاً متألقاُ، وصحياً بذات الوقت، لهذا يوصى بالعمل على الالتزام ببعض الخطوات من أجل شعر قوي وصحي:

تناول الفيتامينات، تعد الفيتامينات مثل مجموعة فيتامين ب وفيتامين هـ وعنصر الزنك، من أهم مغذيات الشعر وبصيلاته، فهي تمد فروة الرأس بالغذاء الضروري لشعر قوي لا يشكو من التساقط، أو التقصف، يمكن الحصول على الفيتامينات والمعادن الهامة للشعر من وجبات الطعام خاصة الخضروات والفواكه، أو من المكملات الغذائية في حالة عدم تناول الوجبات بتوازن كل العناصر الغذائية.

غسيل الشعر، ينصح الأطباء بعدم المبالغة في غسيل الشعر ويكتفى بمرتين فقط أسبوعياً ويكون الغسيل بالماء الفاتر.

روتين العناية، يحتاج كل شعر إلى روتين للعناية به وذلك تبعاً لطبيعته، وتعد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو من أهم الزيوت المغذية للشعر والتي تكسبه اللمعان والقوة، يفضل عمل حمام زيت أوكريم للشعر مرة أسبوعياً.

عوامل الطقس، تؤثر عوامل الطقس مثل الشمس، والأتربة، والرياح كثيراً في الشعر، لذا يجب حمايته من عوامل البيئة الضارة وعدم تعريضه للشمس فترات طويلة لتلافي حدوث التقصف.

نصائح لابتسامة ساحرة

تمثل الابتسامة البسيطة الهادئة عنوان للمرأة الجميلة الواثقة بنفسها، وللحصول على ابتسامة ساحرة يمكن اتباع الآتي:

المداومة على تنظيف الأسنان مرتين يومياً بالفرشاة وخيط تنظيف الأسنان، لمنع تراكم بقايا الطعام، وهي السبب الرئيسي لحدوث التسوس ونخر الأسنان.

تجنب تدخين السجائر، أو غيرها من شتي أنواع التدخين، كونها تسبب اصفرار الأسنان، بالإضافة إلى رفع معدل العدوى للفم واللثة مما يسبب الالتهابات، وقد يؤدي إلى أنواع من السرطان.

الاعتدال في تناول الشاي والقهوة وغيرها من المنبهات التي قد تسبب اصفرار الأسنان أيضاً.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام، لتنظيف الأسنان بعمق، والكشف المبكر عن التسوس، وتبييض الأسنان حال احتاج الأمر ذلك.

الرياضة

تعد ممارسة الرياضة من أهم عوامل جمال وصحة المرأة، تمنح الرياضة المرأة جسماً صحياً ممشوقاً مما يزيد من الثقة بالنفس، كما تساعد الرياضة على التخلص من الأفكار والمشاعر السلبية كالحزن، والإحباط، وغيرها، وترفع من هرمونات السعادة، وتساعد على التفكير السليم والمنطقي.

تنصح كل امرأة بممارسة نوع الرياضة الذي يتماشى مع ظروفها الصحية والاجتماعية، حتى وإن اكتفت بالمشي نصف ساعة يومياً.

بعض الخدع والنصائح السريعة

تتداول النساء بعض الخدع التي قد تخفي بعض العيوب أو مشاكل الجسم والبشرة، أو تمنح بعض الرونق والتألق بشكل سريع ومؤقت:

استخدام فرشاة مسكرة العيون دون غمسها في السائل، فقط لتمشيط الرموش لأعلى لتعطي كثافة وطول.

اختيار ألوان الملابس المتناسقة والتي تعكس لون العيون وتبرزه، أو تخفي العيوب الجسدية، مثل الألوان الداكنة التي تخفي السمنة أو الوزن الزائد.

تقشير سريع للشفاه الجافة عن طريق فرشاة الأسنان والمعجون، يتبعه ترطيب بمرطب الشفاه، يمنح ذلك امتلاءاً ونضارة بالشفاه.

هناك عدد من العوامل والأفعال يجب تجنبها، كونها تؤثر على الجمال الطبيعي للسيدة، وتحد من تألقها، منها التالي:

السهر لوقت متأخر ليلاً.

تناول الطعام غير الصحي والسريع من المطاعم والمليء بالدهون والمقالي.

شرب المشروبات الغازية.

الإكثار من الحلوى والسكريات، والنشويات البسيطة.

الانعزال وعدم الاختلاط بالمجتمع، والانغماس في العمل بلا فترات للراحة.

تتمتع كل امرأة بجمال خاص بها لا يشبه احد غيرها، ولكن يجب عليها البحث عن مكنونات ذلك الجمال للحفاظ عليه وإبرازه.

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