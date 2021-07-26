حافظي على صحة ورطوبة شعرك المجعد في الصيف مع هذه النصائح من أولو هير‎‎

بدأ الصيف رسمياً. إن كانت لديك نعمة الشعر المجعد، فمن الأغلب أنك تبحثين عن طرق لحماية شعرك من الحرارة المرتفعة، والرطوبة، والشمس، والكلور والماء المالح بالإضافة لتصفيفه وتزينه لليال متعددة مما قد يؤدي إلى جفاف شعرك. والأخبار السارة أنك لست مضطرة للتنازل عن صحة شعرك هذا الصيف، لأن بالقليل من إعادة الترطيب واتباع بعض النصائح البسيطة يمكنك حماية شعرك والاستمتاع بشعر مجعد صحي طوال الصيف.

فيما يلي بعض النصائح التي تصنع تغييراً واضحاً من أولو هير، ستساعدك على الوصول إلى التجعد الذي ترغبين فيه هذا الصيف بدون التنازل عن صحة شعرك:

1- أعطي شعرك استراحة من التصفيف الساخن:

مع ارتفاع درجة الحرارة، دمري أدوات تجفيف الشعر بالسخونة واحتضني شعرك الطبيعي واختاري التجفيف بالهواء الطبيعي. أدوات تصفيف الشعر بالسخونة يمكن أن تضر بخلايا الشعر وتسبب التقصف. تماماً مثلما تحتاج بشرتك وأظافرك لفترات راحة من أدوات التجميل، كذلك أعطي شعرك استراحة كي يستطيع التنفس. للمساعدة على تجفيف الشعر، ضعي كمية كبيرة من المرطب على شعرك عندما يكون مبللاً، أو استخدمي زيت شعر طبيعي أو كريم ترطيب للشخص المجعد أو فقط البلسم الذي لا يحتاج للشطف المفضل لديك ليساعد على إعطاء الشكل والحجم المناسبين.

2- شامبو وبلسم خاليان من الكبريتات:

قد تترك المنتجات التي تحتوي على الكبريتات طبقة رقيقة على شعرك مما يصعب عملية امتصاص المرطبات فتجعل شعرك جافاً وخال من الرطوبة. لذلك من المهم أن تختاري شامبو وبلسم خاليان من الكبريتات. تشكيلة أولو خالية من الكبريتات، والبارابين والمواد الحافظة، فضلاً عن أنها مصنوعة من مزيج من المكونات أخلاقية المصدر ومستمدة من الطبيعة.

3- ابحثي عن جوز الهند:

ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على زيت جوز الهند. إنها مصنوعة من 94% دهون وغنية بفيتامين E وK، والزنك والحديد، كل هذا يحمي فتلة شعرك ويساعد على نموه وإصلاحه. تفخر كل تشكيلة أولو باحتوائها على جوز الهند.

4- زيوت الشعر الطبيعية:

ضعي زيوت الشعر الطبيعية مثل أولو أوريجينال، المعروف لدى كثيرين بالذهب السائل عندما يكون شعرك مبللاً وهو منتج مثالي في الإجازات الداخلية والخارجية. عندما يكون الشعر مبللاً، تكون الخلايا مفتوحة ويكون من الأسهل امتصاص المرطب ليستفيد الشعر الجاف. الخدعة في استخدام زيوت الشعر الطبيعية أن الكمية الأقل أفضل. يحتوي أولو أوريجينال أيضاً على زيوت أخرى مثل الأفوكادو الذي يستطيع أن ينقض ويعالج الضرر الذي تسببه أشعة الشمس. هو أيضاً يتوغل في فتلة الشعر بدلاً من البقاء على الطبقة الخارجية وتغطية شعرك.

5- الترطيب:

ربما يكون شعرك جافاً جداً من استخدام السخونة والصبغة لسنوات. من المهم جداً البدء في استخدام المنتجات المرطبة مثل أولو أوريجينال وكريم الشعر المجعد على شعرك المبلل يوم غسيل الشعر.

6- غسيل أقل:

قد ينزع الغسيل المتكرر من شعرك زيوته الطبيعية والبروتينات. يسمح الغسيل كل يومين أو ثلاثة فأكثر لهذه الزيوت الطبيعية بأن يتم امتصاصها وأن تقوم بعملها. إذا شعرتي أن شعرك دهنياً أو كنت فقط تحتاجين لتهدئة شعرك، اشطفي شعرك بالماء وأضيفي بعض الزيت وجففيه لانتعاش مريح.

تعمل أولو مع أفضل الكيميائيين لتتأكد من أن جميع منتجاتها، الخالية من البارابين والكبريتات والمواد الكيميائية الرديئة، لا تتضمن صناعتها إيذاء الحيوانات ومناسبة للنباتيين. ما يجعل تشكيلة أولو متميزة هو مكوناتها الطبيعية المختارة بعناية.

واق الشمس ليس لبشرتك فقط بل لشعرك أيضاً.. إليكِ أفضل الأنواع

7 نصائح مفيدة من "فيتنس فيرست" للحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ عليه صحياً وسليماً‎‎