حثي أطفالك على الاستماع إليك بهذه الطرق

يحاول الآباء باستمرار جعل أطفالهم نموذجًا يحتذى به في حسن السلوك، ولكن لكي يستمع طفلك إليك، عليكِ معرفة الطريقة المناسبة للتحدث إليه، ولذلك يمكنك الاستعانة بالنصائح التالية:

الاهتمام

تحدثي إلى طفلك فقط عندما تحظين باهتمامه، وإذا كان مشغولا، انتظري حتى ينتبه إليك.

أمر وليس طلب

عندما تريدين شيئًا من أطفالك أمريهم بها، ولا تطلبيها منهم، ولا تتركي لهم خيارا في الامر.

الكلمات

استخدمي أقل عدد ممكن من الكلمات لجعل اطفالك يفهمون ما تريدينه، فالإطالة تجعل الأمر أسوأ.

التفهم

قبل أن تعطي تعليمات لأطفالك للتصرف بطريقة معينة، حاولي أن تفهمي السبب وراء أفعالهم.

أمرا تلو الآخر

بدلاً من سرد العديد من التعليمات على أطفالك دفعة واحدة، الأمر الذي قد يربكهم، ابدئي ببطء واعطي أطفالك التعليمات واحدا تلو الآخر.

الهدوء

حافظي على هدوئك حتى لو كرر طفلك خطأه، ولا تستسلمي للغضب فهذا سيجعل الأمر أسوأ.

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