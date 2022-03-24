حسناء البوابة: كيفية اختيار العطر المناسب عندما يتعلق الأمر باختيار العطر المناسب لك، فهناك لمسة وذوق شخصي يتبعه. ربما يكون هذا بسبب العدد الهائل من الروائح والعطور للاختيار من بينها. بغض النظر عن السبب، كان اختيار العطر المثالي مهمة تاريخية معرضة للتجربة والخطأ قد تبدو مخيفة ومرهقة.

حسناء البوابة: كيفية اختيار العطر المناسب

انتبه للروائح

يحتوي كل عطر على روائح مختلفة تحدد الرائحة بشكل عام. تتكون هذه المكونات من ثلاث طبقات مختلفة تسمى القاعدة أو القمة والوسط أو القلب، وتعمل جميعها معًا لخلق رائحة معينة. بعض العطور، على سبيل المثال ، يمكن اعتبارها من الأزهار وتحتوي على روائح مختلفة مثل الورد أو الغردينيا أو إبرة الراعي. قد يكون البعض الآخر أكثر ميلاً لرائحة الفاكهة، مع نغمات من الحمضيات أو التفاح. تحتوي العطور الغريبة على روائح حارة مثل الينسون أو القرفة. يمكنك معرفة المزيد حول النفحات المختلفة المستخدمة في صنع الكولونيا والعطور من أجل الحصول على فكرة أفضل عن تلك التي تعتقد أنها تناسب أذواقك.

حسناء البوابة: كيفية اختيار العطر المناسب

اختر التركيز المناسب

تأتي العطور في أربعة مستويات مختلفة من التركيز. مع زيادة التركيز، يرتفع السعر عادة أيضًا. عادةً ما يكون للكولونيا أو العطور ذات التركيز العالي رائحة أقوى وتستمر لفترة أطول. أعلى تركيز يسمى ببساطة عطر أو بارفيوم يستمر ليوم كامل ، والمستوى الأدنى التالي هو ماء عطر ، والذي يمكن أن يستمر عادة حوالي ست ساعات بعد التطبيق. المستوى الثالث يسمى ماء تواليت. يتطلب عادةً أكثر من تطبيق واحد على مدار اليوم حتى يستمر. رابع وأدنى تركيز للعطر هو ماء الكولونيا ، والذي يستمر حوالي ساعتين فقط.

وبالتالي ، يلعب هذان العاملان دورًا رئيسيًا في تحديد رائحة عطرك. ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه أثناء تجربة عينات مختلفة من العطور ، يكون اختبار الجلد هو الأهم لأن بشرتنا نفسها بها هرمونات معينة ويمكن للفيرومونات أن تغير رائحة عطر معين قليلاً.

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