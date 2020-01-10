حظك اليوم مع الأبراج السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، في العمل، أنت دائمًا تخبط رأسك في الحائط، وهذا بالتأكيد لا يفي بالغرض. يلاحظ زملاؤك أنت تعمل ضدهم. لا تنس أن كل عضو من أعضاء الفريق له نفس الأهمية! في حياتك الخاصة، يجب أن تحدد أهدافك الحقيقية. قد يكون للسلام الداخلي أيضًا تأثير على شئون القلب، لذلك يجب تحديد أهدافك لأسباب صحية أيضًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،اليوم أنت على وفاق مع الجميع، وسوف يظهرون لك اهتمامًا بك، وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا لمساعدتهم ودعمهم. هنا يتحقق التوازن بين الأخذ والعطاء ويقترب الجميع من أهدافهم.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،حان الوقت أخيرًا لوضع مخططاتك التي تضمرها منذ فترة طويلة قيد التنفيذ والبدء في تحقيق شيء جديد وجاري. أنت تبعث الثقة والحماس جاذبًا بذلك من بإمكانهم مساعدتك في تحقيق مخططاتك الطموحة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

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