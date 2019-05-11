حظك اليوم مع الأبراج الأحد 12 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 12 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 12 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مزاجيتك غير محتملة، فأنت كل ساعة برأي، الأمور اليوم مختلطة عليك والتغييرات في المواعيد والبرامج ستكون كثيرة، وبخاصة فترة ما بعد الظهر، حاستك السادسة تكون فعالة، وبخاصة أنك ستشعر بالشيء قبل حدوثه.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،قد تستقبل هذا اليوم بعصبية وصراخ، لكن الأمور تهدأ معك في فترة الظهيرة، تقضي يومك خارج البيت، لكن احذر من خيبة أمل كبيرة في فترة المساء من صديق مقرب لك، لفعله شيئا يضرك، قد تكون الفترة التي بعدها كئيبة جدًا وكلامك يقل إلى السكوت.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم عاطفي فلديك الكثير من المشاعر المخبأة التي تريد التعبير عنها، وبخاصة أنك مرتاح نفسيا، لكن انتبه من أن تلهيك عواطفك عن عملك في فترة الظهيرة فتخطئ، يوم هادئ نسبيا يصحبه بعض الحركة في فترة المساء.

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السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أوضاعك تتحسن من جيد إلى أفضل اليوم، تنهض مبكرا لتسوية بعض أمورك العالقة، قوة شخصيتك تسيطر على العائلة من حولك وقراراتك وآراؤك تلقى آذانا صاغية لديهم، تتلقى دعوة للخروج للعشاء تسعد بها، لكن احذر من الإفراط في ثقتك، فقد تتحول إلى تكبر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،وضعك يزداد صعوبة عن أمس، فمزاجك سيئ جدا والأوضاع لا تسير كما ترغب، عائلتك هي أكثر المتضررين من عصبيتك ومزاجيتك، التي تكون في أوجها عند الظهيرة، قد تخف حدة أعصابك في المساء، لكن عليك بالحفاظ على صحتك، وعدم التنويع الكثير بالأكل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يفضل بقاؤك خارج المنزل ، ولا داعي للنقاش مع عائلتك على أي أمر بسيط يحصل أمامك، مزاجك لن يكون في أفضل حاله في فترة ما بعد الظهر، وبخاصة أن لا شيء يحدث أمامك يعجبك، المساء قد يكون جيدا إذا أردت ذلك، لأن الحبيب متفاعل معك بشكل جيد.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،اليوم أنت فعال في كل ما تفعله وما تقوله، قراراتك اليوم ستكون لها ترددات كثيرة وصدى في الأيام المقبلة، لكن عليك التفكير جيدًا قبل أن تتخذ قراراتك، بعض الضغوطات والمشاكل العملية قد تستقبلك في فترة ما بعد الظهر.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كفاك تهورًا وكن أكثر هدوءًا عند معالجتك لأمر شخصي أو عاطفي قد يواجهك في الظهيرة وما بعدها، لأنك تكون الخاسر الوحيد. في فترة ما بعد الظهر قد تكون لديك بعض الأخبار الجيدة، ولكن في المساء عليك الحذر من عدوانيتك التي قد تجعلك تخسر أحد المقربين منك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تثبت قدراتك اليوم في العمل، تصحو مبكرًا لتنفيذ أعمالك وتكون مثابرا، ما يجعلك تحصد ثقة رؤسائك في العمل، لكنك قد تتأخر في العودة إلى منزلك، المساء جيد لكن احذر من أن تصاب بالملل للهدوء المسيطر حولك واقبل دعوة أحد أصدقائك للخروج.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يفضل أن لا تقوم بأي شيء، لأن كل ما تفعله يتحول ضدك، احذر من المناقشات الساخنة بينك وبين أفراد عائلتك أو مع زملائك في العمل في فترة ما بعد الظهر، وكن أكثر هدوءا وحكمة أثناء تعاملك مع من تحب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، نهار عادي جدًا بل أقل من ذلك، هذا ما يبدو لك في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن الأمور تتغير بعد ذلك، ليصبح جدول مواعيدك معبأ من كثرة المواعيد العملية والشخصية، فقد تتداخل مع بعضها، في المساء كن أقل عنادا عند مناقشتك في بعض الأمور مع من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عليك تجريب حظك ، فالفلك يدعمك اليوم، فمنذ الصباح تصحو مبكرا وحركتك تكون كثيرة، كن أكثر هدوءا في فترة الظهيرة عند نقاشك مع من تحب، ولا تدع العصبية تسيطر عليك.

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