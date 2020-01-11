حظك اليوم مع الأبراج الأحد 12 يناير/كانون الثاني 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 12 يناير/كانون الثاني 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة، فأنت في المقدمة في العمل، ويمكنك أخيرًا البدء في تطبيق أفكار جديدة. حياتك الخاصة مستمرة في الازدهار.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،في العمل، يجب أن تفكر مرتين في جميع قراراتك. أنت تميل إلى السلوك المندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد. أنت مهووس بالنجاح حتى أنك على استعداد لإنجاز الهدف المطلوب على حساب الآخرين.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

الأبراج الأكثر حظاً لعام 2020

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. كًم الطاقة التي بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،بمرور الوقت ودون شك، أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية. لديك أفكارًا وخططًا جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أطول من ذلك؛ احزم أمتعتك وانطلق في اتجاه المناطق الجديدة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

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