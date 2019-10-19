حظك اليوم مع الأبراج الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدمًا في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريبًا، مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلَ بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.

ترتيب الأبراج لسنة 2020 من أكثرها إلى أقلها حظًا

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،هذا الحماس المكتشف حديثًا كان يتم التعبير عنه في الماضي بتردد. أخيرًا، يمكنك ترك الماضي وراء ظهرك والتطلع إلى المستقبل. لا تخف من التخلص من كل ما يعوقك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

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