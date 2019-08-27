حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 28 أغسطس/آب 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 28أغسطس/ آب 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 28أغسطس/ آب 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيط العائلي هو الملاذ الأمثل بالنسبة لك، الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،القمر في منزل المال مما يجعل الأمور المالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب، عطارد في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية، الوضع الفلكي يمدك اليوم بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء، الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان وتتجنب الفخر بنفسك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،القمر في منزل الأصدقاء يجعل اليوم مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع أشخاص مخلصين، وإذا كنت خالياً قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو معه علاقة عاطفية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا، ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى، القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك، يساعدك الوضع الفلكي على اكتشاف المجهول وأمور خافية.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحم حقوقك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها، إذا كنت متزوجا تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط، ينفعك اليوم إصرارك وتشعر بالرضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية رائعة، القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،القمر معاكس في منزل العائلة وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل العائلية، الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

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