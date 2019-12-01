حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، عليك احتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم، فمزاجك وصحتك غير جيدين. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن بشكل طفيف، لكنك تشعر بالفرق. المساء جيد للجلوس مع العائلة وإجراء النقاش ببعض الأمور.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم فيه أكثر من شكل ، ولكن الشيء الأهم بأنه قد توكل إليك مسؤوليات عديدة في فترتي الصباح والظهيرة فتشعر بالضغط. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر ببعض الكآبة والملل من الروتين الذي تعيشه منذ أكثر من أسبوع.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الأمور جيدة، وما تزال تؤثر عليك، لكن عصبيتك قد تضيع عليك هذه الأجواء في الصباح، في فترة ما بعد الظهر احذر من سوء تفاهم قد يحصل بينك وبين من تحب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عليك استعجال أمورك اليوم والعمل على تنفيذها قبل أن تواجهك المشاكل والعراقيل. فترتا الصباح والظهيرة لا بأس بهما، ولديك الكثير من المواعيد لتقوم بها. أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فلا ترغب بعمل شيء والكسل يسيطر عليك، وقد تبدأ المشاكل بزيارتك في المساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، الأمور المربكة التي ترافقك منذ اليومين الماضيين في طريقها إلى الزوال يا صديقي، ولكن عليك بإمهالها لفترة الظهيرة، وبعدها ستشعر بالقوة والنشاط والثقة في قراراتك ومشاريعك. كما أن شعبيتك تطغى على الآخرين وقد يسمع ضحكك بكثرة في المساء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الأمور تسير كما ترغب برتابة وسرعة، ولكن فجأة يتغير كل شيء، وتهب الرياح الهوجاء في فترة ما بعد الظهر. احذر من انفعالاتك وحاول السيطرة عليها كي لا تفقدك النجاحات التي عشتها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ما تزال في صدارة الأبراج وقد تجد ذلك في طريقة سير الأمور، وتأثيرك على الآخرين بكلامك وأسلوبك المقنع. في فترة ما بعد الظهر تركز أكثر على علاقتك العاطفية التي أصابها بعض التدهور في الأيام الماضية وفرصة جيدة لإصلاح الوضع مع الحبيب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كثير من الضغوطات تواجهك، لكنك تقوم به بكل يسر وسهولة وبابتسامة أيضاً. الأمور العائلية قد تأخذ حيزا من وقتك في الظهيرة، أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فتكتشف أنك قد قمت بعمل مواعيد كثيرة لهذه الليلة، ما قد يوقعك في موقف محرج مع أحد أصدقائك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، قد يغرك هذا الهدوء والرتابة التي تعيشها في صبيحة هذا اليوم، فاحذر ما هذه إلا خدعة من الفلك ليفاجئك بيوم قاس بعض الشيء، وبخاصة منذ فترة الظهيرة، فاحذر من المبادرات والمشاكل وراقب كلامك الذي قد يخسرك الكثير أمام من تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لم يتبق الكثير، لكن حتى ترتاح عليك باجتياز ما تبقى من العاصفة، التي أثرت عليك في نهاية الأسبوع الماضي، الأمور تتحسن في فترة ما بعد الظهر، لكن المسؤوليات البيتية تبقى قائمة بشكل كبير، ما يجعلك عصبيا قليلاً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تهدأ حالتك الهستيرية والتي عشتها في الأيام الماضية، تبدأ بالتفكير بعقلانية أكثر وحكم أكثر، لكن هذا قد يكون في فترة ما بعد الظهر، لكن في الصباح فأنت ما تزال مهملاً في واجباتك وأعمالك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عليك بالاهتمام بالوضع العائلي أكثر وإعطاء أفراد عائلتك بعض الوقت الذي يريدونه. الإشاعات قد تدور حولك وقد يتهمك أحد بشيء لم ترتكبه، ما يجعلك منزعجاً بعض الشيء.

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