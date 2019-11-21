حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الأمور المربكة التي رافقتك منذ اليومين الماضيين في طريقها إلى الزوال ولكن عليك بإمهالها لفترة الظهيرة وبعدها ستشعر بالقوة والنشاط والثقة في قراراتك ومشاريعك. كما أن شعبيتك تطغى على الآخرين وقد يسمع ضحكك بكثرة في المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الأمور جيدة ما تزال تؤثر عليك، لكن عصبيتك قد تضيع عليك هذه الأجواء في الصباح، في فترة ما بعد الظهر احذر من سوء تفاهم قد يحصل بينك وبين من تحب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،كثير من الضغوطات تواجهك في العمل، لكنك تقوم به بكل يسر وسهولة وبابتسامة أيضاً. الأمور العائلية قد تأخذ الكثير من وقتك في الظهيرة، أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فتكتشف أنك قد قمت بعمل مواعيد كثيرة لهذه الليلة، ما قد يوقعك في موقف محرج مع أحد أصدقائك أو مع حبيبك، فحاول أن تخرج نفسك من هذه الورطة.

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السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأمور تسير كما ترغب برتابة وسرعة، ولكن فجأة يتغير كل شيء، وتهب الرياح الهوجاء، احذر من انفعالاتك، وحاول السيطرة عليها كي لا تفقدك النجاحات التي عشتها في الأسبوع الماضي، في المساء يجري تغيير على مواعيدك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، حتى ترتاح عليك باجتياز ما تبقى من العاصفة التي أثرت عليك في بداية هذا الأسبوع، الأمور تتحسن في فترة ما بعد الظهر، لكن ضغوط العمل تبقى قائمة بشكل كبير، المساء جيد لمناقشة بعض الأمور العاطفية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ما تزال في صدارة الأبراج وقد تجد ذلك في العمل، وتؤثر على غير بكلامك وأسلوبك المقنع، في فترة ما بعد الظهر تركز أكثر على علاقتك العاطفية، التي أصابها بعض التدهور في الأيام الماضية وفرصة جيدة لإصلاح الوضع أيضاً العائلة قد تأخذ القليل من وقتك في المساء لموضوع مهم قد يطرح.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،عليك الاهتمام بأفراد العائلة أكثر وإعطائهم بعض الوقت الذي يريدونه منك، لأن اليوم قد يشهد بعض الأحداث العائلية المهمة. الإشاعات قد تدور حولك، وقد يتهمك أحد زملائك أو رئيسك بالعمل بشيء لم ترتكبه، ما يجعلك منزعجاً بعض الشيء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، قد يغرك هذه الرتابة في العمل والتي تعيشها في صبيحة هذا اليوم، فاحذر فهذه ما هي إلا خدعة من الفلك ليفاجئك بيوم قاس بعض الشيء، وبخاصة منذ فترة الظهيرة. احذر المبادرات وراقب كلامك الذي قد يخسرك الكثير أمام المقربين منك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تهدأ حالتك الهستيرية التي عشتها في الأيام الماضية، تبدأ بالتفكير بعقلانية أكثر وحكم أكثر، لديك الكثير من التقدم والنجاح على المسار العملي، ما يزيد ثقتك بنفسك ويبعد عنك الشكوك التي ساورتك في الآونة الماضية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يوم فيه أكثر من شكل ولكن الشيء الأهم هو أنه قد توكل إليك مسؤوليات عديدة في فترتي الصباح والظهيرة، تجعلك في دوامة لكنك تبدع في القيام بها. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر ببعض الكآبة والملل من الروتين الذي تعيشه، ما يدعوك إلى الخروج من العمل مبكرًا.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،عليك بأن تستعجل أمورك اليوم وتعمل على تنفيذها في الصباح، قبل أن تواجهك المشاكل والعراقيل منذ الظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر، فإن المشاكل غير المتوقعة تبدأ بالتأثير عليك ووضعك بمزاج لن تحبذه أبداً.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عليك باحتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم فمزاجك وصحتك أيضاً ليسا بجيدين. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن بشكل طفيف، لكنك تشعر بالفرق عن اليومين الماضيين. أما المساء فهو جيد للجلوس مع العائلة والتناقش ببعض الأمور.

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